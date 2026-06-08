Ford conferma: torna la Fiesta ST e forse anche una RS a trazione integrale

Ford ha chiarito che per essere credibile continuerà a puntare sulle varianti performance della Fiesta (e non solo).

Chi temeva che la nuova Ford Fiesta elettrica in arrivo nel 2028 avrebbe significato la fine delle versioni sportive può tirare un sospiro di sollievo. Ford ha confermato che le varianti performance delle sue future auto europee non sono in discussione. Anzi. Sono considerate indispensabili per la credibilità del marchio.

Le prossime Ford performance

«Non abbiamo ancora preso decisioni sui nomi», ha dichiarato in un’intervista Christian Weingartner, responsabile europeo dei prodotti Ford, «ma è molto chiaro che vogliamo avere vetture davvero capaci. Per essere credibili e autentici, dobbiamo avere una qualche linea di modelli performance. È quello che dobbiamo avere.»

Il riferimento ai nomi ST e RS non è casuale. La Fiesta ST è stata una delle hot hatch più apprezzate d'Europa per il suo essere compatta e divertente senza essere esagerata, prima di uscire di scena insieme al resto della gamma nel 2023. Il suo ritorno in chiave elettrica è ora tecnicamente possibile grazie alla piattaforma su cui nascerà la nuova Fiesta.

Quella piattaforma è la RG EV Small di Renault (la stessa che utilizza anche l'Alpine A290). Il riferimento non è fine a sé stesso perché l'A290 monta già una carreggiata più larga e un assetto ribassato rispetto agli altri modelli sulla stessa base, e la sua sospensione multilink posteriore rappresenta un salto qualitativo rispetto a qualsiasi Fiesta precedente.

Ma la notizia più interessante riguarda quello che la piattaforma può ancora fare. Supporta infatti un secondo motore elettrico al retrotreno, aprendo la porta alla trazione integrale. Una Fiesta RS a quattro ruote motrici, con un DNA che richiama oltretutto i successi del marchio nei rally, non è più solo un’ipotesi o un sogno.

Le versioni performance di Ford non riguarderanno solo la Fiesta. Weingartner ha lasciato intendere che la filosofia vale per tutti i nuovi modelli europei in arrivo entro il 2029, compreso il crossover che potrebbe raccogliere il nome Focus.

FONTE: Auto Express

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Pubblicato da Daniele Di Geronimo, 08/06/2026