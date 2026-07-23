Ford Puma Gen-E Black Edition e ST Edition, le nuove versioni puntano su stile e tecnologia

Ford lancia in Europa le nuove Puma Gen-E Black Edition e Puma ST Edition, con dettagli estetici dedicati e sospensioni KW.

Ford amplia ancora la gamma della sua Puma europea con due nuove versioni speciali. Parliamo della Puma Gen-E Black Edition e della Puma ST Edition. L'annuncio arriva a pochi giorni dal traguardo del milionesimo esemplare prodotto nello stabilimento di Craiova, in Romania, e conferma il peso del B-SUV nella gamma europea del marchio, dove nel 2025 è stato l'auto più venduta di Ford in Europa.

Puma Gen-E Black Edition

Ford Puma Gen-E Black Edition, l'abitacolo

Basata sulla Puma Gen-E, la variante elettrica del B-SUV, la Black Edition introduce la nuova verniciatura Azura Blue abbinata a tetto e calotte degli specchietti in nero a contrasto, su cerchi in lega da 18” Asphalt Black Matt. All'interno, cuciture Candy Blue su sedili, portiere e plancia, tetto e battitacco dedicati completano un ambiente dal tono più scuro. Di serie arrivano anche i fari Dynamic Matrix LED, con le funzioni Glare Free High Beam e Predictive Dynamic Bending Light per modulare automaticamente il fascio luminoso in base alle condizioni di guida.

Con l’occasione Ford ha comunicato i dati aggiornati dell'intera gamma Gen-E per il 2026, non solo della Black Edition. Grazie alla batteria ottimizzata, l'autonomia dichiarata sale fino a 417 km secondo il ciclo WLTP. Puma resta inoltre il modello più compatto della gamma Ford a offrire il BlueCruise, il sistema di guida assistita a mani libere attivabile come acquisto singolo o in abbonamento, disponibile anche in una BlueCruise Edition dedicata con verniciatura Vapor Blue e cerchi neri da 18”. Tra le altre dotazioni c’è l'impianto audio B&O da 650 W (di serie su ST Powershift, BlueCruise Edition e Gen-E Premium) e il vano GigaBox, anch'esso caratteristica di tutta la gamma Gen-E e non della sola Black Edition, che arriva a 145 litri di capacità sotto il pianale del bagagliaio.

Puma ST Edition

Ford Puma ST Edition

La Puma ST Edition parte invece dalla ST Powershift e aggiunge di serie l'Handling Pack, con sospensioni coilover sviluppate dallo specialista motorsport KW Automotive. Le novità? Molle più rigide, altezza da terra ribassata di 10 mm e ammortizzatori con tecnologia a valvole per una risposta più precisa su strada e in pista. Anche qui la livrea Azura Blue con tetto nero a contrasto identifica la versione, insieme a battitacco illuminati e volante sportivo.

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