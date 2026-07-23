Ford Puma Gen-E Black Edition e ST Edition, le nuove versioni puntano su stile e tecnologia

Ford amplia ancora la gamma della sua Puma europea con due nuove versioni speciali. Parliamo della Puma Gen-E Black Edition e della Puma ST Edition. L'annuncio arriva a pochi giorni dal traguardo del milionesimo esemplare prodotto nello stabilimento di Craiova, in Romania, e conferma il peso del B-SUV nella gamma europea del marchio, dove nel 2025 è stato l'auto più venduta di Ford in Europa.
Puma Gen-E Black Edition
Ford Puma Gen-E Black Edition, l'abitacolo
Basata sulla Puma Gen-E, la variante elettrica del B-SUV, la Black Edition introduce la nuova verniciatura Azura Blue abbinata a tetto e calotte degli specchietti in nero a contrasto, su cerchi in lega da 18” Asphalt Black Matt. All'interno, cuciture Candy Blue su sedili, portiere e plancia, tetto e battitacco dedicati completano un ambiente dal tono più scuro. Di serie arrivano anche i fari Dynamic Matrix LED, con le funzioni Glare Free High Beam e Predictive Dynamic Bending Light per modulare automaticamente il fascio luminoso in base alle condizioni di guida.
Con l’occasione Ford ha comunicato i dati aggiornati dell'intera gamma Gen-E per il 2026, non solo della Black Edition. Grazie alla batteria ottimizzata, l'autonomia dichiarata sale fino a 417 km secondo il ciclo WLTP. Puma resta inoltre il modello più compatto della gamma Ford a offrire il BlueCruise, il sistema di guida assistita a mani libere attivabile come acquisto singolo o in abbonamento, disponibile anche in una BlueCruise Edition dedicata con verniciatura Vapor Blue e cerchi neri da 18”. Tra le altre dotazioni c’è l'impianto audio B&O da 650 W (di serie su ST Powershift, BlueCruise Edition e Gen-E Premium) e il vano GigaBox, anch'esso caratteristica di tutta la gamma Gen-E e non della sola Black Edition, che arriva a 145 litri di capacità sotto il pianale del bagagliaio.
Puma ST Edition
La Puma ST Edition parte invece dalla ST Powershift e aggiunge di serie l'Handling Pack, con sospensioni coilover sviluppate dallo specialista motorsport KW Automotive. Le novità? Molle più rigide, altezza da terra ribassata di 10 mm e ammortizzatori con tecnologia a valvole per una risposta più precisa su strada e in pista. Anche qui la livrea Azura Blue con tetto nero a contrasto identifica la versione, insieme a battitacco illuminati e volante sportivo.
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium
|125 / 92
|27.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line
|125 / 92
|28.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica
|125 / 92
|29.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica
|125 / 92
|30.400 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S Titaniim automatica
|155 / 114
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X
|125 / 92
|30.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line automatica
|155 / 114
|31.650 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica
|125 / 92
|32.400 €
|Puma Gen-E
|- / -
|32.950 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line X automatica
|155 / 114
|33.650 €
|Puma Gen-E Premium
|- / -
|35.200 €
|Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 160 CV ST automatica
|160 / 118
|37.150 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Puma visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Ford Puma
Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.