Novità auto

Ford Puma Gen-E Black Edition e ST Edition, le nuove versioni puntano su stile e tecnologia

Avatar di Daniele Di Geronimo,

2 ore fa - Due novità in casa Ford.

Ford lancia in Europa le nuove Puma Gen-E Black Edition e Puma ST Edition, con dettagli estetici dedicati e sospensioni KW.
MotorBox, prima di tutti gli altri
Seguici su TelegramFonte preferita su Google

Ford amplia ancora la gamma della sua Puma europea con due nuove versioni speciali. Parliamo della Puma Gen-E Black Edition e della Puma ST Edition. L'annuncio arriva a pochi giorni dal traguardo del milionesimo esemplare prodotto nello stabilimento di Craiova, in Romania, e conferma il peso del B-SUV nella gamma europea del marchio, dove nel 2025 è stato l'auto più venduta di Ford in Europa.

Puma Gen-E Black Edition

Ford Puma Gen-E Black Edition, l'abitacolo

Basata sulla Puma Gen-E, la variante elettrica del B-SUV, la Black Edition introduce la nuova verniciatura Azura Blue abbinata a tetto e calotte degli specchietti in nero a contrasto, su cerchi in lega da 18” Asphalt Black Matt. All'interno, cuciture Candy Blue su sedili, portiere e plancia, tetto e battitacco dedicati completano un ambiente dal tono più scuro. Di serie arrivano anche i fari Dynamic Matrix LED, con le funzioni Glare Free High Beam e Predictive Dynamic Bending Light per modulare automaticamente il fascio luminoso in base alle condizioni di guida.

Con l’occasione Ford ha comunicato i dati aggiornati dell'intera gamma Gen-E per il 2026, non solo della Black Edition. Grazie alla batteria ottimizzata, l'autonomia dichiarata sale fino a 417 km secondo il ciclo WLTP. Puma resta inoltre il modello più compatto della gamma Ford a offrire il BlueCruise, il sistema di guida assistita a mani libere attivabile come acquisto singolo o in abbonamento, disponibile anche in una BlueCruise Edition dedicata con verniciatura Vapor Blue e cerchi neri da 18”. Tra le altre dotazioni c’è l'impianto audio B&O da 650 W (di serie su ST Powershift, BlueCruise Edition e Gen-E Premium) e il vano GigaBox, anch'esso caratteristica di tutta la gamma Gen-E e non della sola Black Edition, che arriva a 145 litri di capacità sotto il pianale del bagagliaio.

Puma ST Edition

Ford Puma ST Edition

La Puma ST Edition parte invece dalla ST Powershift e aggiunge di serie l'Handling Pack, con sospensioni coilover sviluppate dallo specialista motorsport KW Automotive. Le novità? Molle più rigide, altezza da terra ribassata di 10 mm e ammortizzatori con tecnologia a valvole per una risposta più precisa su strada e in pista. Anche qui la livrea Azura Blue con tetto nero a contrasto identifica la versione, insieme a battitacco illuminati e volante sportivo.

VEDI ANCHE
Ford Puma, prezzi della guida autonoma BlueCruise e altre novità
Su Ford Puma, la guida autonoma senza obbligo di mani sul volante. I prezzi
Long test della Ford Puma 155 CV: opinioni e prezzi
600 km alla guida della nuova Ford Puma 155 CV
Scheda tecnica e foto spia di nuovo crossover Ford Puma elettrico
Nuova Ford Puma EV: anche il crossover si attacca alla spina! Le foto inedite
Tags
ford pumaford

Resta aggiornato

MotorBox, prima di tutti gli altri

Scegli come vuoi seguirci: aggiornamenti in tempo reale su Telegram, oppure dai priorità a MotorBox nei risultati di Google.

Seguici su TelegramFonte preferita su Google
Gallery
    Listino Ford Puma
    AllestimentoCV / KwPrezzo
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium 125 / 9227.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line 125 / 9228.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S Titanium automatica 125 / 9229.400 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line automatica 125 / 9230.400 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S Titaniim automatica 155 / 11430.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X 125 / 9230.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line automatica 155 / 11431.650 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV S&S ST-Line X automatica 125 / 9232.400 €
    Puma Gen-E - / -32.950 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CV S&S ST-Line X automatica 155 / 11433.650 €
    Puma Gen-E Premium - / -35.200 €
    Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 160 CV ST automatica 160 / 11837.150 €

    Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Puma visita la pagina della scheda di listino.

    Scheda, prezzi e dotazioni Ford Puma
    Daniele Di Geronimo
    Daniele Di Geronimo
    Dimmi che auto guidi e ti dirò chi sei. Che sia per scelta, esigenza o nessuna delle due, l’auto racconta molto delle persone. Non solo di chi ne fa un manifesto del proprio stile di vita. Daniele scrive di automobili perché raccontano molto del tempo in cui vengono pensate, prodotte e commercializzate. Cambiano forma, alimentazione e nome, ma continuano a dire qualcosa su chi le compra (e chi no). Giornalista pubblicista, racconta il mondo dell’auto cercando di capire cosa comunica davvero, oltre ai CV e ai consumi.

    Gli articoli di Daniele

    Logo Ford
    Ford
    Vedi anche