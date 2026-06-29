Prova Ford Tourneo Courier Active: multispazio furba che punta sulla versatilità per convincere

Un veicolo intelligente, per abitabilità, bagagliaio spazioso e guida piacevole grazie a buona potenza e cambio automatico, ma che è anche attento a look e sicurezza

Monovolume e multispazio hanno occupato per anni i listini di tantissimi costruttori. All’inizio fu la Renault Espace, poi tante altre compresa la Fiat Multipla. In questo segmento, anche esemplari derivati da veicoli commerciali come il Citroën Berlingo, che proprio recentemente ha festeggiato 30 anni di attività (guarda 30 anni di Citroën Berlingo)

Tuttavia, dopo anni di successo abbiamo assistito a un inesorabile oblio, dovuto al boom dei SUV. Ma oggi, qualcosa sta cambiando. Un po’ per necessità, un po’ perché la ricerca di un veicolo versatile e pratico, più che “stiloso” sta tornando in auge, sta di fatto che gli MPV sembrano tornare a nuova vita.

Ford Tourneo Courier Active: la prova dell'MPV con cambio automatico DCT a 7 rapporti

Un veicolo polivalente

Ed è proprio qui che entra in gioco un modello molto interessante come il Tourneo Courier. Un moderno multispazio, Ford lo definisce come Multi Activity Vehicle (MAV), che nasce dall'esperienza della casa dell’Ovale Blu (guarda la homepage di Ford Italia) nel mondo dei veicoli professionali, ma che oggi si propone come una vera auto per la famiglia, il tempo libero e, perché no, i piccoli professionisti.

Di fatto, oggi non è più soltanto un veicolo commerciale adattato al trasporto passeggeri. È un mezzo moderno, confortevole, ben costruito e sorprendentemente piacevole da guidare. In poche parole, una vera multispazio capace di accompagnarti ovunque.

L’ho provata per un po’ di giorni, andiamo a scoprire perché potrebbe essere una delle alternative più intelligenti ai SUV compatti.

Ford Tourneo Courier Active: motore turbo-benzina 998 cc, con cambio automatico a 7 rapporti

La prima cosa che colpisce osservando il Tourneo Courier Active è il suo aspetto robusto. Le linee squadrate raccontano subito la sua vocazione pratica, ma gli stilisti Ford hanno lavorato bene per renderlo piacevole e moderno. Mi piacciono per originalità i suoi fari dal profilo spigoloso e la versione Active aggiunge una dose di carattere grazie ai vetri laterali oscurati, alle protezioni dedicate e ad alcuni dettagli specifici.

L'esemplare della prova sfoggia una vivace carrozzeria bicolore verde con tetto bianco, una combinazione opzionale (500 euro) che attira gli sguardi e rende l'auto decisamente più esclusiva rispetto ai soliti e, permettetemi, un po’ banali colori dei Van come grigio, bianco o nero.

Anche i cerchi in lega leggera da 17” contribuiscono a dare una presenza più dinamica alla vettura. Con una lunghezza di appena 4,34 metri riesce a risultare compatta nelle manovre e negli spazi stretti, ma allo stesso tempo trasmette una sensazione di grande solidità. Il risultato finale è un mix riuscito tra funzionalità e stile.

Ford Tourneo Courier Active: le porte laterali scorrevoli e i sedili posteriori

Soluzioni pratiche, ma con riserva

Molto pratiche le porte laterali scorrevoli, che facilitano l'accesso anche nei parcheggi più stretti, mentre il portellone molto grande semplifica le operazioni di carico, ma risulta poco pratico per aprirlo nel caso sia parcheggiata un’auto molto vicina.

Ford Tourneo Courier Active: l'abitacolo spaziosissimo e ben rifinito

Appena apro la porta capisco immediatamente quale sia il punto forte di questa Ford. L'abitacolo è molto grande rispetto alle dimensioni esterne. La posizione di guida rialzata regala una bella visibilità e permette di percepire bene cosa c’è intorno. Ma è soprattutto nella seconda fila che il Tourneo Courier sorprende davvero.

Il tetto e lontanissimo quando siete seduti, lo spazio per testa e gambe abbonda e sembra di essere a bordo di un’auto ben più grande. Anche tre adulti possono viaggiare comodamente senza sentirsi sacrificati. Tutti i sedili privilegiano il comfort e si dimostrano ideali per affrontare lunghi viaggi.

Ford Tourneo Courier Active: una delle configurazioni del versatile bagagliaio

Un baule infinito, o quasi

Ma dal mazzo, tira fuori il jolly della capacità bagagliaio, che parte da ben 570 litri e può arrivare fino a 2.162 litri reclinando gli schienali posteriori. Strano che la disposizione sia 60:40 e non la più versatile 40:20:40, che avrei preferito visto il tipo di veicolo. Tuttavia, il baule ha un volume che permette di stivare praticamente qualsiasi cosa.

Valigie? Nessun problema. Passeggini? Ci stanno comodamente. Mountain bike? Entrano senza particolari difficoltà. Attrezzatura sportiva, materiali per hobby o oggetti voluminosi per il lavoro? Anche. È qui che emerge il carattere più eclettico del Tourneo Courier. Un veicolo che trovo capace di adattarsi alle esigenze più diverse senza chiedere compromessi.

Ford Tourneo Courier Active: il display dell'infotainment da 8'' è piccolo ma facile da usare

La razionalità si percepisce anche osservando la plancia. Niente maxi schermi a tutta larghezza poiché davanti al guidatore troviamo un quadro strumenti digitale, che permette di visualizzare tutte le informazioni essenziali con una grafica chiara e intuitiva. Al centro della plancia c’è il display infotainment da 8'', che integra il sistema SYNC 4 di Ford con aggiornamenti OTA.

Lo schermo è un po’ piccolo, questo è vero, ma raccoglie tutti i comandi necessari per gestire connettività e servizi di bordo, anche da remoto grazie all’app Ford Pass. È semplice da usare e garantisce una buona fluidità nell’uso delle molteplici funzioni.

Apple CarPlay e Android Auto wirelessconsentono di collegare rapidamente lo smartphone e gestire navigazione, musica e telefonate.L'impostazione generale punta più sulla praticità che sull'effetto wow, ma proprio per questo risulta particolarmente efficace nell'utilizzo quotidiano.

Si viaggia sicuri grazie agli assistenti

Sul fronte della sicurezza la dotazione comprende numerosi ADAS. Tra i principali troviamo la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento attivo della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali, il monitoraggio della stanchezza del conducente e il cruise control adattivo. Sistemi che contribuiscono a rendere i lunghi viaggi meno stressanti e più tranquilli.

Ford Tourneo Courier Active: viaggi nel comfort e con sicurezza grazie alla suite di ADAS

Motore 3 cilindri, turbo-benzina, 998 cc Potenza max 126 CV Coppia max 200 Nm Velocità 175 km/h Trazione anteriore Dimensioni 4,34 x 1,88 x 1,82 m Consumo medio 6,7 litri/100 km (14,9 km/litro) Peso 1.470 kg Prezzo da 29.900 euro

Ford Tourneo Courier Active: una multispazio che si disimpegna bene su strada

Sotto il cofano lavora il collaudato motore EcoBoost turbo benzina da un litro. Non lasciatevi ingannare dalla cilindrata contenuta, questo brillante tre cilindri eroga 126 CV e 200 Nm di coppia, valori che si sposano perfettamente con la filosofia della multispazio Ford. Il motore convince per fluidità e silenziosità. In città il Tourneo Courier si muove con disinvoltura, mentre nei percorsi più liberi dal traffico garantisce una spinta più che adeguata.

C’è l’automatico a sette marce

Una parte importante del merito va al cambio automatico doppia frizione a sette rapportiPowershift con trazione anteriore. I passaggi marcia sono morbidi e abbastanza rapidi, contribuendo a mantenere sempre elevato il comfort. Durante la guida emerge chiaramente il lavoro svolto dagli ingegneri Ford sull’autotelaio. Nonostante l'altezza e la vocazione pratica, il Tourneo Courier si comporta in modo molto simile a una normale automobile.

Lo sterzo è leggero alle basse velocità e sufficientemente preciso quando la strada inizia a diventare più tortuosa. Le sospensioni assorbono bene le asperità e filtrano efficacemente tombini, buche e pavé. Il piacere di vivere a bordo è tangibile e la sensazione di solidità accompagna ogni chilometro.

Anche in autostrada il Tourneo lascia percepire comfort e sicurezza nei più lunghi trasferimenti, senza affaticare i passeggeri.

La leva del cambio nella console centraleè grande, una soluzione in controtendenza con levette e cursori che vediamo sui modelli di ultima generazione, ma è a portata di mano e azionabile velocemente in parcheggio o per una manovra imprevista. Insomma, il Tourneo sorprende per la facilità con cui riesce a mettere a proprio agio chi guida.

Abbastanza vivace su strada, ma beve un po’

Una voce dove, forse, mi aspettavo qualcosa di meglio è quella dei consumi. Sarà per la forma non proprio aerodinamica, sarà per il peso piuttosto elevato, sta di fatto che l’MPV di Ford si beve 7,4 litri/100 km in città, 8,2 litri/100 km in extraurbano e 8,7 litri/100 km in autostrada. Qui, è più evidente che il Tourneo Courier avrebbe bisogno di un aiutino, magari di un powertrain ibrido più efficiente.

Ford Tourneo Courier Active: agile e brillante, ma il motore consuma un po' più del previsto

Arrivo all'argomento che forse più interessa famiglie e piccoli imprenditori. Il prezzo di listino da 29.000 euro ma quello del test che monta alcuni accessori arriva a 30.950 euro. Comunque, una cifra che piazza il Ford Tourneo Courier Active Powershift in una fascia piuttosto interessante del mercato, al di là di eventuali promozioni.

Considerando lo spazio disponibile, la ricca dotazione tecnologica e la versatilità complessiva, il listino appare molto bilanciato, se non competitivo. Oggi tanti SUV compatti costano di più pur offrendo meno spazio e una praticità inferiore.

Insomma, dopo un po’ di chilometri passati insieme, la sensazione è chiara. Il Ford Tourneo Courier Active non è semplicemente un veicolo per chi ha bisogno di tanto spazio. È una scelta intelligente per chi cerca un'auto moderna, comoda e decisamente versatile. Siete d’accordo? Ditemi la vostra

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 05/07/2026