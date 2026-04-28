Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200: scopri l'EV più veloce del mondo

Ford continua a spingere sull'acceleratore dell’elettrico e, dopo mesi di successi, ha appena messo la firma su un nuovo primato mondiale. La protagonista? La Ford Racing Mustang Cobra Jet 2200, che ai recenti NHRA 4-Wide Nationals si è laureata ufficialmente come l’auto elettrica più veloce del pianeta.

Evoluzione, non solo potenza

Il nome ''Cobra Jet'' ti porterà sicuramente alla memoria la storia dell'epoca d'oro di Detroit, ma di nostalgico, in questo mostro da dragstrip, c'è davvero poco. Se la precedente versione 1800 già era sembrata estrema, qui siamo su un altro livello.

Ford ha riprogettato tutto da zero: l'obiettivo non era solo aumentare i cavalli, ma togliere peso e rendere la macchina più affidabile e costante nel rendimento. Perché in pista, lo sai, la potenza è nulla se non riesci a ripetere la prestazione run dopo run.

Sotto la carrozzeria ci sono 2.200 CV generati da una coppia di motori elettrici. Ma la vera chicca è il sistema di batterie: non immaginarti il classico pacco piatto sotto il pianale. Qui Ford ha giocato d’ingegno, distribuendo i moduli tra il sottoscocca, il posteriore e il muso.

Quello anteriore, tra l'altro, è mobile: serve a bilanciare i pesi e ottimizzare la trazione in base alle condizioni dell'asfalto. Per ricaricarla bastano 20 minuti, perfettamente in linea con i tempi stretti dei regolamenti NHRA. Guarda qui sotto il video dell'impresa, che poi ne riparliamo.

Tecnologia da ''vecchia scuola'' per un mondo nuovo

La cosa strana, parlando di un’auto a batterie, è trovare una trasmissione multi-marcia e una frizione centrifuga. Può sembrare un controsenso tecnico, ma c’è un motivo preciso: serve a gestire la coppia mostruosa al momento del lancio e a domare l'inerzia dei motori. In pratica, la frizione funge da sistema di launch control meccanico, passando alla presa diretta subito dopo lo scatto iniziale.

E siccome con 2.200 CV sotto il sedile la sicurezza non è un optional, Ford ha introdotto un interruttore pirotecnico. In caso di emergenza, basta premere un tasto per attivare una piccola carica esplosiva che interrompe istantaneamente il circuito dell'alta tensione, isolando le batterie.

I numeri della gloria

Tutto questo sforzo ingegneristico si traduce in una prestazione che lascia senza fiato: 6,87 secondi per coprire il quarto di miglio, uscendo a oltre 355 km/h (221 mph). Per darti un’idea della magnitudo del risultato, la Rimac Nevera R – che è un mostro sacro da oltre 2.100 CV – ferma il cronometro del drag strip intorno ai 7,9 secondi.

Certo, la Rimac è un'auto stradale targata, mentre la Cobra Jet è un prototipo unico nato solo per bruciare l'asfalto delle piste di drag racing. Non vedrai mai questa Mustang in un autosalone, ma tieni d'occhio le prossime Ford elettriche di serie: molte delle soluzioni scoperte portando al limite questo fulmine potrebbero finire presto nel tuo garage.

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