Ford inventa l'auto che, parcheggiata, evita oggetti impazziti

Hai presente quella fastidiosa sensazione che provi dopo aver parcheggiato al centro commerciale, quando vedi un carrello della spesa abbandonato che punta dritto verso la tua portiera? Ecco, Ford sta pensando a come toglierti questo pensiero.

Ford Global Technologies ha appena reso pubblico un brevetto, il numero US-12617393-B2, che descrive un sistema capace di rilevare oggetti in movimento e, se necessario, spostare l'auto per evitare l'impatto. Depositato a fine 2023 e pubblicato il 5 maggio 2026, il documento parla chiaro: la tua auto potrebbe presto imparare a difendersi da sola quando tu non ci sei.

Sensori, traiettorie e ''livelli di minaccia''

Andando al sodo, il sistema utilizza una serie di sensori per monitorare costantemente ciò che accade intorno al veicolo (che sia un'auto, un pick-up o un SUV). Non si limita a guardare, ma calcola la traiettoria degli oggetti in avvicinamento e assegna loro un ''livello di minaccia''. Se il computer di bordo capisce che lo scontro è probabile, attiva una procedura di evasione autonoma.

Prima ti avvisa, poi scappa

La macchina non inizierà a scorrazzare per il parcheggio al primo stormir di fronde. Il brevetto prevede una sorta di scalata della reazione:

Segnali acustici e visivi: l'auto prova prima a ''spaventare'' l'oggetto (o chi lo manovra) suonando il clacson o lampeggiando con i fari.

Manovra evasiva: se il pericolo persiste e l'impatto sembra certo, l'auto si sposta autonomamente, a patto però che ci sia spazio a sufficienza per farlo in sicurezza.

Scatola nera: nel caso in cui non ci sia spazio per scappare, il sistema si trasforma in un testimone oculare, registrando video e dati dell'incidente per aiutarti a risalire ai responsabili in un secondo momento.

Tra fantascienza e realtà

Se questa tecnologia dovesse passare dal tavolo dei progettisti alla produzione di serie, cambierebbe radicalmente il nostro concetto di sicurezza. Oggi siamo abituati ad auto che ci aiutano a evitare i crash mentre guidiamo; domani potrebbero proteggersi da sole mentre siamo al lavoro o a fare la spesa.

Certo, le domande aperte sono parecchie: quanto spazio servirà per una manovra sicura? Come reagiranno le assicurazioni e il codice della strada a un'auto che cambia posto senza nessuno a bordo? Per ora restiamo nel campo dei brevetti, ma con l'evoluzione dei sistemi autonomi, l'idea di un'auto che ''schiva'' i guai sembra sempre meno un film di fantascienza e sempre più il prossimo passo logico.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/05/2026