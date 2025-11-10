IM LS9: il lusso made in China ha la doccia nel bagagliaio

La nuova IM LS9 unisce lusso e tecnologia: 1.500 km di autonomia, display 5K, massaggi 4D e una doccia integrata nel bagagliaio

Cambiano i tempi, cambiano i mercati, cambia anche il concetto di lusso. Se per noi occidentali le auto di pregio erano, tradizionalmente, una profusione di pelle, radica, materiali e finiture, che andavano di pari passo con una raffinatezza meccanica tangibile alla guida, oggi la frontiera è cambiata e a fare la differenza sono display, sensori e trovate hi-tech.

Ed è proprio su questa nuova frontiera che si muove IM Motors, il marchio nato dalla joint venture tra SAIC, Alibaba e Zhangjiang Hi-Tech, specializzato in auto ''premium'' (in un'accezione che prescinde dal lignaggio del marchio) ad alto contenuto tecnologico.

IM LS9 con la tenda della doccia montata

IM LS9: cosa definisce il lusso nei SUV del XXI secolo

L’ultima arrivata in casa IM si chiama LS9: un SUV ibrido (con batteria da 66 kWh, range extender a benzina e architettura a 800 volt) che unisce 1.500 km di autonomia a una dotazione da salotto futuristico. Tra cui una doccia integrata installata nel bagagliaio.

Apri il portellone, agganci una piccola tenda e il gioco è fatto: in pochi secondi, il retro della LS9 si trasforma in una doccia da campeggio.

Il sistema dispone di un serbatoio da 10 litri e può scaldare l’acqua fino a 45°C, perfetto per lavarsi dopo una giornata in spiaggia o per pulire il cane prima di farlo salire in auto.

C’è solo una condizione: la durata. Con 10 litri, il getto dura circa sessanta secondi. Quindi sì, puoi lavarti, ma meglio non sprecare tempo a scegliere lo shampoo.

IM LS9,

Tecnologia da salotto, comfort da suite

Il pubblico cinese, evidentemente, ha apprezzato. Alla pre-vendita del 4 novembre, IM Motors ha registrato 8.000 prenotazioni nei primi 30 minuti. Non male, considerando un prezzo d’attacco di circa 44.000 euro (al cambio attuale).

Un successo che non si basa solo sulla doccia, ma anche su una dotazione tecnologica di grande effetto. All’interno, domina un display panoramico da 27,1 pollici in 5K, affiancato da un secondo schermo da 15,6 pollici per il passeggero.

Chi siede dietro, invece, può godersi le immagini di un monitor a soffitto da 21,5 pollici. L’impianto audio è firmato Bang & Olufsen, mentre il comfort è garantito da sedili massaggianti 4D.

Una cosa, però, è certa: se le auto di ieri sapevano mantenere nel tempo il fascino dell'oggetto, nell'era dei gadget l'obsolescenza è una condanna che colpisce qualunque mezzo in tempi rapidi.

E se oggi una Mercedes 280 SL Pagoda o una Maserati Quattroporte di inizio secolo sono considerate vintage, le auto di lusso come la IM LS9, tra trent'anni, non saranno altro che sorpassate.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 10/11/2025