Vuoi salvare l’auto in parcheggio? Il brevetto Ford fa al caso tuo, ma non è ancora realtà

Quando il conducente si allontana dal veicolo, non può controllare ciò che accade intorno all'auto.

Sistema che salva l'auto parcheggiata

È proprio da questa esigenza che nasce il nuovo brevetto Ford (guarda la homepage di Ford Italia), con codice identificativo US12617393B2, che descrive un ''Sistema per il rilevamento di oggetti in movimento'', progettato per rilevare pericoli imminenti e di spostarsi per evitarli. L'obiettivo è ridurre il rischio di danni mentre il veicolo è fermo, estendendo i sistemi di sicurezza attiva anche alle fasi in cui non ci sono persone a bordo. Al momento si tratta di una soluzione descritta in una domanda di brevetto e non esistono conferme sul suo futuro impiego nei modelli di serie.

Ford: brevetto sistema di protezione delle auto parcheggiate tramite i sensori di bordo

Come funziona il sistema

La soluzione si basa su telecamere esterne, sensori e software di bordo, già ampiamente utilizzati nell'industria automobilistica. Il sistema analizza continuamente ciò che accade nei dintorni dell'auto, individuando situazioni potenzialmente pericolose, come un carrello della spesa fuori controllo, un veicolo in retromarcia o altri scenari che potrebbero provocare piccole collisioni o urti accidentali durante il parcheggio. Se venisse rilevata una traiettoria di impatto, il veicolo potrebbe innanzitutto avvertire la persona o l'oggetto in avvicinamento tramite segnali luminosi, acustici o altri sistemi di allerta.

L'idea dello spostamento autonomo

Se l'impatto risultasse inevitabile e fosse disponibile spazio sufficiente, l'auto potrebbe riposizionarsi autonomamente per evitare la collisione. Qualora non fosse possibile scongiurare il contatto, il sistema potrebbe utilizzare le proprie telecamere per registrare l'incidente, fornendo così una documentazione dell'accaduto. Si tratta di una tecnologia ancora allo stadio progettuale, il cui eventuale sviluppo dipenderà dalle future decisioni dell'azienda.

Ford: l'auto può avvisare o spostarsi in autonomia anche senza passeggeri a bordo

Le precisazioni del portavoce Ford

Un portavoce della Casa ha chiarito al sito web Ford Authority che: ''presentare domande di brevetto è una prassi normale per qualsiasi azienda solida, in quanto il processo protegge le nuove idee e ci aiuta a costruire un solido portafoglio di proprietà intellettuale''. Ha poi aggiunto: ''Le idee descritte in una domanda di brevetto non devono essere interpretate come un'indicazione dei nostri piani aziendali o di prodotto''. Infine, ha concluso: ''A prescindere da quanto delineato nella domanda di brevetto, metteremo sempre il cliente al primo posto nel processo decisionale relativo allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi prodotti e servizi'' (leggi le dichiarazioni di Ford). Le affermazioni provano che il progetto rappresenta una possibilità tecnologica, ma non un'anticipazione certa dei futuri modelli del marchio di Detroit.

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