Ford e Geely, accordo per Valencia: cinque nuovi modelli in arrivo entro il 2029

Della possibilità che Ford potesse cedere una linea produttiva a Valencia a Geely se ne parlava da mesi, e dopo le prime indiscrezioni, arriva ora la conferma ufficiale. Dopo che Ford aveva derubricato tutto a un contatto tra i tanti, oggi quella indiscrezione diventa un accordo ufficiale. Ford e Geely hanno confermato la nascita di una joint venture che gestirà lo stabilimento di Valencia, aperto dalla casa automobilistica statunitense cinquant'anni fa.

Cinque nuovi modelli entro il 2029

Quando l'operazione sarà completata (e avverrà nel corso del prossimo anno) Ford deterrà il 66% della nuova società e Geely Auto il restante 34%. L'obiettivo è sfruttare al massimo la capacità produttiva dello stabilimento (che può arrivare a circa 500.000 veicoli l'anno) con l'assunzione di personale aggiuntivo secondo quanto riferito da Jim Baumbick, a capo di Ford in Europa.

Oggi a Valencia si produce solo la Kuga, ma la fabbrica ospiterà altri quattro modelli. Il primo è il Bronco pensato specificamente per l'Europa (atteso nel 2028) costruito sulla stessa piattaforma C2 della Kuga. Il secondo è un nuovo crossover multi-energia di segmento C sviluppato insieme a Geely, descritto da Baumbick come un prodotto unico: «Non facciamo auto noiose. Questo sarà un prodotto autenticamente Ford, differenziato da quello di Geely». Il Bronco e il nuovo crossover fanno parte di un piano più ampio da cinque modelli entro il 2029, che prevede anche due piccoli veicoli elettrici realizzati in collaborazione con Renault e un ulteriore crossover multi-energia, per il quale Ford non ha ancora fornito dettagli.

Il fatto che quest'ultimo modello non compaia tra quelli assegnati a Valencia lascia intendere che verrà prodotto altrove. Ford ha inoltre precisato che l'accordo non tocca lo stabilimento tedesco, dove Explorer e Capri elettriche continuano a essere costruite sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen, né la produzione della Puma in Romania.

Cosa cambia per Geely

Oltre alla produzione relativa a Ford, l’accordo sposta molto anche nella strategia europea di Geely. Per la prima volta, infatti, il costruttore cinese produrrà veicoli a proprio marchio (due SUV elettrici attesi per il 2028) in Europa. Il vicepresidente Geely Victor Yang ha dichiarato che l'obiettivo dell'azienda è arrivare, entro circa cinque anni, a produrre in Europa tra un terzo e la metà delle proprie vendite nel Vecchio Continente.

FONTE: Autocar

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