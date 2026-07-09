Geely supera 1 MW di ricarica: la batteria si ricarica in meno di 9 minuti

La competizioni tra le case automobilistiche in Cina sulle auto elettriche si sta spostando dall'offrire autonomie sempre più lunghe a ricariche sempre più veloci per ridurre al minimo di tempi di stop per i pieni di energia. Questo è possibile grazie alle nuove architetture di cui dispongono le auto elettriche di nuova generazione e alle batterie che continuano a evolversi e a fare passi avanti importanti. In tale contesto, è molto importante il recente annuncio di Geely che ha fatto sapere che durante recenti test di validazione, le sue batterie Aegis Gold Brick hanno raggiunto e superato la soglia di 1.000 kW in ricarica.

Ricarica record in tutta sicurezza

La batteria Geely Aegis Gold Brick, ricordiamo, adotta la chimica LFP (litio-ferro-fosfato) e in questo test ha raggiunto esattamente una potenza di picco in ricarca di 1.093 kW sotto la supervisione degli esperti del China Automotive Technology and Research Centre.

Questa batteria a ''lama corta'' nasce per poter lavorare in tandem con l'architettura a 900 V sviluppata dalla casa cinese e può contare su di un sofisticato sistema di climatizzazione che mantiene sotto controllo le temperature anche durante le sessioni di ricarica ad altissima potenza. Durante i test, la temperatura non è andata oltre i 64 gradi, quindi al di sotto dei 65 gradi previsti dalla normativa cinese. Mantenere un corretto range di temperatura permette alla batteria di subire minori stress termici e di ridurre il rischio di un degrado precoce.

Il sistema di climatizzazione sviluppato da Geely per le sue batterie prevede un design che avvolge i singoli gruppi di celle della batteria con il liquido refrigerante. Questa configurazione aumenta del 100% la superficie di scambio termico disponibile e riduce del 50% il percorso di conduzione termica. Il software di gestione integrato della batteria analizza i dati più volte al secondo per modificare i flussi per ottimizzare il raffreddamento.

Una ricarica rapida quasi quanto un pieno di benzina

Secondo i dati certificati, bastano 4 minuti e 22 secondi per passare dal 10 al 70% della carica. Dal 10 al 97%, invece, richiede 8 minuti e 42 secondi. Insomma, una ricarica rapida quasi quanto un classico rifornimento di benzina. Architettura e batteria le troveremo sulla Lynk & Co 10+ (batteria da 95 kWh). Ovviamente serve un'adeguata rete di ricarica ma anche questa in Cina non sta diventando un problema. Sempre più case automobilistiche stanno installando colonnine Megawatt. Pensiamo ad esempio a BYD la rete Flash Charging.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026