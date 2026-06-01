Geely rinnova la EX2: ecco le novità della bestseller elettrica cinese

Il mercato auto cinese è sempre più competitivo e questo porta le case automobilistiche ad aggiornare con frequenza le proprie vetture. Con l'obiettivo di mantenere il suo primato su tale mercato, la Geely EX2 (Geely Geome Xingyuan) è stata aggiornata con miglioramenti in aree chiave come dinamica di guida, powertrain, sistemi di assistenza alla guida, comfort e autonomia. Se l'aspetto non cambia, le novità tecniche sono diverse e interessanti.

Geely EX2

Esterni e interni

Geely EX2 misura 4.135 mm di lunghezza, 1.805 mm di larghezza e 1.570 mm di altezza, con un passo di 2.650 mm. Sono 8 le colorazioni disponibili e di serie ci sono cerchi da 16 pollici. All'interno dell'abitacolo troviamo le nuove combinazioni di colori Taro White and Starry Grey. La plancia propone un quadro strumenti digitale da 8,8 pollici e un sistema infotainment collocato centralmente da 14,6 pollici alimentato dal sistema operativo Galaxy Flyme Auto 2.0 che può contare sul chip Longying No. 1 a 7 nm.

Motore e autonomia

Novità sul fronte delle motorizzazioni. Geely EX2 continua a essere proposta con unità da 58 kW (79 CV) e 85 kW (116 CV). Le batterie LFP adesso disponibili offrono una capacità di 30, 40 e 47 kWh per un'autonomia compresa tra 310 e 480 km. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo CLTC. Le batterie sono di CATL e la casa automobilistica dichiara un tempo di 19 minuti per passare dal 30% all'80% della carica.

Per quanto riguarda, invece, i sistemi ADAS, la nuova Geely EX2 può contare sul sistema di assistenza G-ASD G-Pilot H3. Tra le funzioni avanzate, vengono offerti navigate-on-autopilot (navigazione automatizzata) e parcheggio automatico.

Geely EX2, interni

Prezzi

In Cina, il nuovo modello è stato messo in vendita da 61.800 yuan (7.830 euro) a 91.800 yuan (11.600 euro). La Geely Geome Xingyuan è stata la best seller dei veicoli elettrici del 2025 sul mercato cinese. Lo scorso aprile, con 34.727 unità vendute, ha mantenuto il primato in Cina, superando la nuova Xiaomi SU7 e la Tesla Model Y. Tuttavia, a causa della forte concorrenza sul mercato, le vendite di questo modello nei primi quattro mesi sono diminuite del 2,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 01/06/2026