Svelato il nuovo Ford Explorer Van: scopri cos'ha di speciale

Se hai qualche anno sulle spalle, ti ricorderai sicuramente della Fiesta Van o della vecchia Escort ''chiusa''. Erano auto nate per il tempo libero ma convertite al duro lavoro, un concetto che in Ford chiamano ''car-derived van''.

Bene, l'idea è tornata, solo che stavolta non c'è l’odore di gasolio: la base è quella del nuovo Ford Explorer elettrico e il risultato si chiama, con molta fantasia, Explorer Van.

Ford Explorer Van, l'interno

Com’è fatto fuori (e cosa cambia dentro)

A prima vista potresti scambiarlo per il SUV che già conosci, ma se guardi bene i dettagli, capisci che qui si bada alla sostanza. Al posto dei cerchi in lega diamantati puoi avere dei solidi cerchi in acciaio da 19 pollici, mentre i cristalli posteriori sono stati sostituiti da pannelli solidi: niente vetri rotti se il carico si muove e, soprattutto, privacy totale per l'attrezzatura.

Se poi lavori in posti ''complicati'', c’è il Commercial Pack che aggiunge i lampeggianti ambra sul tetto. Ma è dentro che avviene la trasformazione vera. Dietro i sedili anteriori compare una paratia in copolimero che isola l’abitacolo dal vano di carico.

Lo spazio? 1.235 litri di volume con un pavimento perfettamente piatto e una portata utile di 650 kg. Ci sono ganci, divisori regolabili e, se scegli l’Utility Pack, ti porti a casa anche i rivestimenti dei sedili ultra-resistenti e i tappetini in gomma, roba che si pulisce con una passata di spugna.

Ford Explorer Van, il bagagliaio

Motori e autonomia: i conti con la realtà

Sotto la scocca trovi la tecnologia dell'Explorer standard. Le opzioni sono due: RWD con motore singolo posteriore da 282 CV, circa 600 km di autonomia dichiarata (nel ciclo WLTP e probabilmente a vuoto) e 1.000 kg di capacità di traino.

Top di gamma la versione AWD a trazione integrale, con doppio motore, 335 CV e una spinta che ti permette di trainare fino a 1.200 kg.

Sulla carta l'autonomia è ottima, ma siamo onesti: se carichi il vano fino al tetto e attacchi un rimorchio, quei 600 km diventeranno sensibilmente meno. Però, per i rapidi spostamenti tra i cantieri o per l'assistenza tecnica veloce, il pacchetto è interessante.

Ford Explorer Van, il piano di carico con divisori

Perché non puoi comprarlo (per ora)

Qui arriva la nota dolente, o meglio, il motivo per cui è inutile che tu corra in concessionaria con l'assegno pronto. L’Explorer Van non esce così dalla catena di montaggio principale, ma è una conversione ufficiale curata dal centro specializzato Ford di Dagenham, nel Regno Unito.

Il prezzo? Circa 40.000 sterline (tasse escluse), che non è male per un EV di questo tipo. Il vero ostacolo è che Ford Pro – la divisione dedicata ai veicoli commerciali – lo vende attualmente solo per le flotte, con ordini minimi di cinque unità.

Insomma, se sei un libero professionista che ne vuole uno solo per sé, per ora rimani a bocca asciutta. Arriverà in Italia? Difficile dirlo con certezza, ma visto che Renault e Volvo stanno già testando soluzioni simili (Twingo in Francia ed EX30 in UK), non è escluso che il mercato dei ''furgonati derivati'' torni di moda anche da noi.

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