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Svelato il nuovo Ford Explorer Van: scopri cos'ha di speciale

Avatar di Emanuele Colombo, il 02/05/26

3 ore fa - Ford Explorer Van: il nuovo SUV elettrico diventa furgone per le flotte

Arriva il Ford Explorer Van, conversione ufficiale del SUV elettrico dedicata al lavoro. Ma c’è più di un ostacolo per l’acquisto

Se hai qualche anno sulle spalle, ti ricorderai sicuramente della Fiesta Van o della vecchia Escort ''chiusa''. Erano auto nate per il tempo libero ma convertite al duro lavoro, un concetto che in Ford chiamano ''car-derived van''.

Bene, l'idea è tornata, solo che stavolta non c'è l’odore di gasolio: la base è quella del nuovo Ford Explorer elettrico e il risultato si chiama, con molta fantasia, Explorer Van.

Ford Explorer Van, l'interno

Com’è fatto fuori (e cosa cambia dentro)

A prima vista potresti scambiarlo per il SUV che già conosci, ma se guardi bene i dettagli, capisci che qui si bada alla sostanza. Al posto dei cerchi in lega diamantati puoi avere dei solidi cerchi in acciaio da 19 pollici, mentre i cristalli posteriori sono stati sostituiti da pannelli solidi: niente vetri rotti se il carico si muove e, soprattutto, privacy totale per l'attrezzatura.

Se poi lavori in posti ''complicati'', c’è il Commercial Pack che aggiunge i lampeggianti ambra sul tetto. Ma è dentro che avviene la trasformazione vera. Dietro i sedili anteriori compare una paratia in copolimero che isola l’abitacolo dal vano di carico.

Lo spazio? 1.235 litri di volume con un pavimento perfettamente piatto e una portata utile di 650 kg. Ci sono ganci, divisori regolabili e, se scegli l’Utility Pack, ti porti a casa anche i rivestimenti dei sedili ultra-resistenti e i tappetini in gomma, roba che si pulisce con una passata di spugna.

Ford Explorer Van, il bagagliaio

Motori e autonomia: i conti con la realtà

Sotto la scocca trovi la tecnologia dell'Explorer standard. Le opzioni sono due: RWD con motore singolo posteriore da 282 CV, circa 600 km di autonomia dichiarata (nel ciclo WLTP e probabilmente a vuoto) e 1.000 kg di capacità di traino.

Top di gamma la versione AWD a trazione integrale, con doppio motore, 335 CV e una spinta che ti permette di trainare fino a 1.200 kg.

Sulla carta l'autonomia è ottima, ma siamo onesti: se carichi il vano fino al tetto e attacchi un rimorchio, quei 600 km diventeranno sensibilmente meno. Però, per i rapidi spostamenti tra i cantieri o per l'assistenza tecnica veloce, il pacchetto è interessante.

Ford Explorer Van, il piano di carico con divisori

Perché non puoi comprarlo (per ora)

Qui arriva la nota dolente, o meglio, il motivo per cui è inutile che tu corra in concessionaria con l'assegno pronto. L’Explorer Van non esce così dalla catena di montaggio principale, ma è una conversione ufficiale curata dal centro specializzato Ford di Dagenham, nel Regno Unito.

Il prezzo? Circa 40.000 sterline (tasse escluse), che non è male per un EV di questo tipo. Il vero ostacolo è che Ford Pro – la divisione dedicata ai veicoli commerciali – lo vende attualmente solo per le flotte, con ordini minimi di cinque unità.

Insomma, se sei un libero professionista che ne vuole uno solo per sé, per ora rimani a bocca asciutta. Arriverà in Italia? Difficile dirlo con certezza, ma visto che Renault e Volvo stanno già testando soluzioni simili (Twingo in Francia ed EX30 in UK), non è escluso che il mercato dei ''furgonati derivati'' torni di moda anche da noi.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 02/05/2026
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Listino Ford Explorer
AllestimentoCV / KwPrezzo
Explorer Standard Range 170CV Style - / -41.500 €
Explorer Standard Range 170CV Premium - / -44.500 €
Explorer Extended Range 286 CV Select - / -49.000 €
Explorer Extended Range 286 CV Premium - / -52.000 €
Explorer Extended Range 340CV AWD Select - / -52.500 €
Explorer Extended Range 340CV AWD Premium - / -55.500 €

Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Ford Explorer visita la pagina della scheda di listino.

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