Mercedes VLE, i prezzi per l’Italia dell’innovativo van elettrico di lusso

Mercedes-Benz VLE arriva in Italia con 700 km di autonomia e prezzi da 94.510 euro. Tutti i dettagli su versioni e allestimenti

MercedesVLE è il van di lusso con cui la casa di Stoccarda ha inventato il concetto di ''Grand Limousine'', unendo comfort e guida da limousine con uno spazio a bordo da maxi-monovolume. Di lei ti abbiamo già raccontato quasi tutto (qui): quello che mancava erano i prezzi per l'Italia...

Mercedes VLE

Il prezzo del privilegio: si parte da 94.510 euro

Andiamo dritti al punto: come ampiamente previsto, la nuova Mercedes VLE non è esattamente per tutte le tasche. Il listino italiano attacca a 94.510 euro per la versione VLE 300 in configurazione a cinque posti. Se preferisci la variante a sei posti, il prezzo sale leggermente a 94.970 euro.

Al momento, puoi scegliere tra sei allestimenti preconfigurati, ognuno con una vocazione diversa: dallo Space Champion al Grand Exclusive, passando per l'Everyday Hero, il Family Companion, il Versatile e lo Stylish Innovator. Insomma, che tu debba portarci la famiglia o gestire un servizio shuttle VIP, c'è una VLE pronta per te.

Mercedes VLE

Autonomia da record e ricarica lampo

Sotto la pelle di questo gigante, lungo ben 5.309 mm, batte un cuore tecnologico che farebbe invidia a molte berline premium. La batteria è un mostro da 115 kWh che ti garantisce un’autonomia dichiarata superiore ai 700 km.

Ma la vera magia sta nell'architettura a 800 Volt: se hai fretta e trovi una colonnina ultra-fast da 300 kW, puoi recuperare fino a 355 km di autonomia in soli 15 minuti. In pratica, il tempo di un caffè e quattro chiacchiere, e sei pronto a ripartire per un lungo viaggio senza l'ansia della ricarica.

Mercedes VLE

Interni: quando i sedili ''ballano'' per te

Qui viene il bello. Hai presente la fatica di smontare i sedili pesanti di un van? Ecco, scordatela. Con il sistema Roll & Go, i sedili scorrono, si ripiegano e si rimuovono con uno sforzo minimo grazie a delle rotelle integrate.

Ma se vuoi davvero fare il figo con i tuoi passeggeri, c'è la funzione Remote Variable Rear Space. Grazie al sistema operativo MB.OS, puoi riconfigurare l'abitacolo direttamente dal tuo smartphone o dallo schermo in plancia. Vuoi più spazio per le gambe in modalità Executive o massimizzare il carico in modalità Bagaglio? Basta un comando e i sedili si muovono da soli.

Mercedes VLE

Cosa c'è di serie (e cosa arriverà)

Già dalla versione d'ingresso, la VLE offre dotazioni di alto livello: sospensioni pneumatiche Airmatic, asse posteriore sterzante e il tetto panoramico Sky View sono di serie. Se poi punti alla Exclusive Line, ti porti a casa anche l’MBUX Superscreen, l'head-up display e il sistema audio premium Burmester 3D.

E il futuro? Mercedes ha già i piani pronti. Entro fine anno arriveranno le varianti 4Matic a trazione integrale. Se invece cerchi un prezzo d’attacco più contenuto, nel 2027 debutterà la versione con batteria da 80 kWh e tecnologia LFP, insieme a una variante a passo lungo, che cresce di 18 cm.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Emanuele Colombo, 19/04/2026