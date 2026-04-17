La guerra dei loghi: Aston che fa causa a Geely (che è suo socio)

Bastano due ali e un cavallo nel mezzo, per scatenare il finimondo. Aston Martin, reduce da quasi un secolo di onorato servizio con il suo badge alato, ha deciso che è ora di fare un po’ di pulizia. Bersaglio: Geely. Sì, proprio quel Geely che nel frattempo ha comprato il 17% della stessa Aston per 310 milioni di dollari. Un dettaglio.

La goccia che ha fatto traboccare la coppa del tè inglese è il nuovo logo della London EV Company, sussidiaria taxi londinesi di Geely: uno stemma con una testa di cavallo incastonata tra due ali (vedi foto sotto: nella copertina AI è un po'... ''romanzato''). Secondo Gaydon, è troppo simile al loro. Troppo simile a cosa? A uno stemma che, dopotutto, non è così diametralmente opposto ai loghi Bentley, Mini e forse altri ancora.

Il logo della London EV Company (Geely), oggetto della disputa

Ma la storia è già tragicomica di suo: nel 2023 Aston Martin aveva già provato a bloccare il deposito del marchio in UK. Risultato: un tribunale della proprietà intellettuale le ha dato torto, sentenziando che è difficile confondere una Black Cab elettrica con una DB12. E per giunta, l’ha condannata a pagare 2.900 dollari di spese legali a Geely.

L'inconfondibile stemma Aston Martin

Ora, riporta The Telegraph, inspiegabilmente Aston ci riprova, ricorrendo alla Corte d’Appello. Perché? “Proteggiamo la proprietà intellettuale”, dicono. Geely, con la faccia da bravo ragazzo, ribatte che è solo una “normale disputa” e che il rapporto professionale resta solido. Già. Tanto quanto le ali di un London Cab, immaginiamo.

Fonte: The Telegraph

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 17/04/2026