Nuova Aston Martin DB12 S: la supercar affina forza ed eleganza con precisione

A James Bond questa supercar piacerebbe sicuramente, ma non solo a lui, ne siamo certi. Perché? Innanzitutto, è una Aston Martin (guarda la homepage di Aston Martin) ovvero il marchio prediletto dall’agente segreto britannico e poi, perché appresenta la nuova vetta della gamma DB, con un più elevato equilibrio tra eleganza e prestazioni. Scopriamola insieme.
Nuova Aston Martin DB12 S: debutta la supercar inglese con motore V8 biturbo da 700 CV
Aston Martin DB12 S: evoluzione della potenza
Si chiama DB12 S e introduce un motore V8 biturbo da 4,0 litri ottimizzato per erogare 700 CV e 800 Nm di coppia, un incremento di 20 CV rispetto alla versione standard (scopri in video Aston Martin DB12). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi, mentre la velocità massima rimane fissata a 325 km/h.
Il miglioramento delle prestazioni è legato anche a un Launch Control rivisto, che riduce i tempi di cambiata di oltre il 50%. Gli ingegneri inglesi hanno inoltre aggiornato la risposta dell’acceleratore, adottando una nuova mappatura drive-by-wire specifica per la S, per una connessione più diretta tra pedale e motore. La nuova supercar britannica promette performance e adrenalina.
Nuova Aston Martin DB12 S: il doppio tubo di scarico per lato, anche in Titanio
Telaio e dinamica di guida
Infatti, beneficia di una serie di interventi mirati alla precisione e al controllo dinamico. Tra le novità principali:
- Sospensioni riviste con barra antirollio posteriore più rigida
- Geometrie di sterzo perfezionate per maggiore reattività
- Ammortizzatori Bilstein DTX con software aggiornato per un migliore controllo di rollio e beccheggio
Anche lo sterzo e il differenziale posteriore elettronico sono stati rivisti, offrendo una sensazione di guida più naturale e intuitiva.
Nuova Aston Martin DB12 S: interni lussuosi con un occhio di riguardo alla sportività
Design pù sportivo e interni aggiornati
Sul piano estetico, la Aston Martin DB12 S si distingue per uno splitter anteriore a doppio elemento, un cofano ventilato e minigonne laterali nere lucide che accentuano la larghezza visiva dell’auto.
I cerchi in lega da 21 pollici si abbinano a un impianto frenante in carboceramica, più leggero di 27 kg rispetto ai freni in acciaio. Il posteriore integra un spoiler rinnovato e uno scarico a quattro terminali, con la possibilità di scegliere una versione in titanio.
All’interno, troviamo sedili sportivi elettrici con 16 regolazioni, rivestimenti in pelle e Alcantara e dettagli in cromo satinato. Tra gli optional figurano sedili in fibra di carbonio, impianto audio Bowers & Wilkins e finiture personalizzabili.
Nuova Aston Martin DB12 S: già ordinabile con consegne a inizio 2026
Coupé e convertibile già disponibili
La Aston Martin DB12 S sarà disponibile nelle versioni Coupé e Volante, con consegne previste per l’inizio del prossimo anno, ma i prezzi non sono ancora stati comunicati. Con questo modello, Aston Martin riafferma la propria bravura nel coniugare prestazioni e artigianalità britannica nel mondo delle supercar. A voi piacciono le sportive inglesi? Eleganza e performance vi convincono, o preferite altri marchi? Fatecelo sapere.
|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|DB12 Coupé 4.0 V8
|680 / 500
|240.672 €
|DB12 Volante 4.0 V8
|680 / 500
|258.613 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Aston Martin DB12 visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Aston Martin DB12