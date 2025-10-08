Nuova Aston Martin DB12 S: la supercar affina forza ed eleganza con precisione

Il nuovo modello introduce aggiornamenti tecnici e stilistici che migliorano prestazioni e dinamica di guida esaltando lo stile "british"

A James Bond questa supercar piacerebbe sicuramente, ma non solo a lui, ne siamo certi. Perché? Innanzitutto, è una Aston Martin (guarda la homepage di Aston Martin) ovvero il marchio prediletto dall’agente segreto britannico e poi, perché appresenta la nuova vetta della gamma DB, con un più elevato equilibrio tra eleganza e prestazioni. Scopriamola insieme.

Nuova Aston Martin DB12 S: debutta la supercar inglese con motore V8 biturbo da 700 CV

Aston Martin DB12 S: evoluzione della potenza

Si chiama DB12 S e introduce un motore V8 biturbo da 4,0 litri ottimizzato per erogare 700 CV e 800 Nm di coppia, un incremento di 20 CV rispetto alla versione standard (scopri in video Aston Martin DB12). L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,5 secondi, mentre la velocità massima rimane fissata a 325 km/h.

Il miglioramento delle prestazioni è legato anche a un Launch Control rivisto, che riduce i tempi di cambiata di oltre il 50%. Gli ingegneri inglesi hanno inoltre aggiornato la risposta dell’acceleratore, adottando una nuova mappatura drive-by-wire specifica per la S, per una connessione più diretta tra pedale e motore. La nuova supercar britannica promette performance e adrenalina.

Nuova Aston Martin DB12 S: il doppio tubo di scarico per lato, anche in Titanio

Telaio e dinamica di guida

Infatti, beneficia di una serie di interventi mirati alla precisione e al controllo dinamico. Tra le novità principali:

Sospensioni riviste con barra antirollio posteriore più rigida

Geometrie di sterzo perfezionate per maggiore reattività

Ammortizzatori Bilstein DTX con software aggiornato per un migliore controllo di rollio e beccheggio

Anche lo sterzo e il differenziale posteriore elettronico sono stati rivisti, offrendo una sensazione di guida più naturale e intuitiva.

Nuova Aston Martin DB12 S: interni lussuosi con un occhio di riguardo alla sportività

Design pù sportivo e interni aggiornati

Sul piano estetico, la Aston Martin DB12 S si distingue per uno splitter anteriore a doppio elemento, un cofano ventilato e minigonne laterali nere lucide che accentuano la larghezza visiva dell’auto.

I cerchi in lega da 21 pollici si abbinano a un impianto frenante in carboceramica, più leggero di 27 kg rispetto ai freni in acciaio. Il posteriore integra un spoiler rinnovato e uno scarico a quattro terminali, con la possibilità di scegliere una versione in titanio.

All’interno, troviamo sedili sportivi elettrici con 16 regolazioni, rivestimenti in pelle e Alcantara e dettagli in cromo satinato. Tra gli optional figurano sedili in fibra di carbonio, impianto audio Bowers & Wilkins e finiture personalizzabili.

Nuova Aston Martin DB12 S: già ordinabile con consegne a inizio 2026

Coupé e convertibile già disponibili

La Aston Martin DB12 S sarà disponibile nelle versioni Coupé e Volante, con consegne previste per l’inizio del prossimo anno, ma i prezzi non sono ancora stati comunicati. Con questo modello, Aston Martin riafferma la propria bravura nel coniugare prestazioni e artigianalità britannica nel mondo delle supercar. A voi piacciono le sportive inglesi? Eleganza e performance vi convincono, o preferite altri marchi? Fatecelo sapere.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 08/10/2025