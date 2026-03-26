Buon compleanno Vanquish: Aston Martin celebra 25 anni di eccellenza tra sportività e lusso

La Vanquish rappresenta da un quarto di secolo il vertice della produzione Aston Martin (guarda la homepage di Aston Martin), incarnando l’essenza della supercar britannica tra prestazioni, tecnologia e lusso.

Aston Martin Vanquish: 25 anni di evoluzione

Presentata nel 2001, la prima Vanquish segnò un punto di svolta per il costruttore inglese, introducendo soluzioni innovative e un design all’avanguardia.

Oggi, alla terza generazione, questo modello continua a essere il simbolo della massima espressione tecnica e stilistica della casa inglese, confermandosi una delle più iconiche sportiva a motore anteriore.

Aston Martin Vanquish: 25 anni in tre generazioni della sportiva V12 britannica

Prima generazione: innovazione e DNA V12

La prima Aston Martin Vanquish (2001-2007) portava in dote un motore V12 da 6,0 litri e 460 CV, abbinato a un cambio sequenziale con palette al volante. Era una vettura rivoluzionaria per l’epoca, grazie a soluzioni come il drive-by-wire e una struttura in alluminio e fibra di carbonio.

Tra i punti chiave della prima serie:

Telaio in alluminio con elementi in fibra di carbonio

Cambio ispirato alla Formula 1

Design innovativo per il marchio

Produzione nello storico stabilimento di Newport Pagnell

Questa generazione ha definito il futuro tecnologico di Aston Martin, diventando rapidamente un riferimento tra le supercar.

Aston Martin Vanquish: un modello nato nel 2001 e diventato iconico per il costruttore inglese

Seconda generazione: design e prestazioni

Con la seconda Vanquish (2012-2018), il marchio ha evoluto il concetto di sportiva di lusso. Il design, ispirato alla One-77, introduceva linee più aggressive e una carrozzeria interamente in fibra di carbonio, più leggera del 25% rispetto al modello precedente.

Il motore V12 da 565 CV garantiva prestazioni elevate, con uno 0-100 km/h in 4,1 secondi e una velocità massima di 295 km/h. Miglioravano anche dinamica e frenata, grazie all’adozione dei freni carboceramici.

Aston Martin Vanquish: sempre motore V12 ma da 460 CV siamo arrivati a 835 CV

Terza generazione: la supercar definitiva

La Aston Martin Vanquish attuale, presentata nel 2024 (guarda Aston Martin Vanquish 2024), rappresenta il massimo livello raggiunto dal brand. Equipaggiata con un V12 biturbo di 5,2 litri, sviluppa 835 CV e 1000 Nm, numeri che la rendono la più potente Aston Martin di serie mai prodotta.

Le prestazioni sono da vera supercar:

0-100 km/h in 3,3 secondi

Velocità massima di 344 km/h

Produzione limitata a meno di 1000 unità annue

A ciò si aggiungono un telaio evoluto, sospensioni sofisticate e interni che ridefiniscono il concetto di lusso moderno.

Aston Martin Vanquish: per il costruttore potenza, eleganza e innovazione in un solo modello

Un’icona senza tempo

In tre generazioni, la supercar britannica ha saputo evolversi mantenendo intatto il proprio DNA: potenza, eleganza e innovazione. Oggi più che mai rappresenta il punto più alto della tradizione sportiva inglese, unendo tecnologia avanzata e fascino esclusivo.

Dopo 25 anni, il suo nome resta sinonimo di eccellenza nel mondo delle supercar. A voi piace la supersportiva britannica o preferite italiane, tedesche o altre? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 26/03/2026