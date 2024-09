Nuova Vanquish, e anche oggi il V12 muore domani. Video

A primavera Aston ci aveva messo la pulce nell'orecchio, ma non ci fu dato di conoscere le coordinate spazio-tempo del reveal. Che ora apprendiamo accadere a Venezia, nel contesto della celebre Mostra del cinema. E in fondo, non è Vanquish una super Gran turismo che buca lo schermo? Torna Aston Martin Vanquish, torna con un motore V12, torna per battere ogni record. Per citare i suoi creatori, il nuovo modello di punta della gamma Aston promette ''una combinazione senza precedenti di comfort raffinato, prestazioni da supercar e dinamiche ultra-precise''. Sarà anche una delle Aston più esclusive, poiché ne saranno prodotte meno di 1.000 unità l'anno. Sotto, il primo video omaggio. Sotto il testo, invece, fotogallery.

Presentata come ''l'ammiraglia più potente nei 111 anni di storia Aston'', nuova Vanquish è dunque alimentata da un motore V12 biturbo da 5,2 litri che sviluppa 835 CV di potenza e 1.000 Nm di coppia. Niente V8, dunque: pronostici rispettati. Il 12 cilindri è collegato a una trasmissione automatica a 8 rapporti, che invia potenza alle ruote posteriori tramite un differenziale autobloccante elettronico (nome in codice: e-diff). Tutto ciò consente alla GT britannica di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di raggiungere una velocità massima di 345 km/h, record tra le Aston di serie. L'elettrificazione può aspettare, eccome.

Sotto il cofano, un V12 biturbo da 835 CV e 1.000 Nm

Gli effetti speciali si estendono oltre il vano motore: peculiarità di Vanquish 2024 è anche una struttura della carrozzeria in alluminio incollato il quale, rispetto a DBS 770 Ultimate, beneficia di un aumento della rigidità laterale del +75%. Sempre rispetto a DBS, l'illustre antenata: il passo cresce di +80 mm, il set sospensioni ottiene ammortizzatori Bilstein DTX che consentono, si legge nel comunicato, ''una divergenza significativa tra le modalità di guida'', con l'auto che quindi passa da comoda a sportiva, a seconda del tuo stato d'animo. Sul fronte della maneggevolezza, Vanquish guadagna inoltre barre antirollio più spesse, un sistema di servosterzo elettrico ricalibrato e un nuovo ESC che promette di ''evitare interventi bruschi, prevedendo livelli di aderenza ottimali tramite algoritmi all'avanguardia, reagendo anche alle instabilità momentanee del veicolo''.

Rispetto a DBS Superleggera, migliorata anche la dinamica di guida

BRAKES ON Tali potenza ed aderenza vanno bilanciate da forze uguali e contrarie: il sistema frenante in carbonio ceramico si avvale di dischi anteriori da 410 mm e posteriori da 360 mm, per prestazioni di frenata migliori rispetto a DBS e sopattutto un fading ridotto fino a temperature di 800 °C.

Super dischi freni in carbonio ceramica

Sembra che i designer Aston si siano fatti coraggio e abbiano deciso di mescolare elementi di stile classici con dettagli moderni. I risultati sono interessanti: un carattere spiccato, una maggiore presenza su strada.

VEDI ANCHE

Viso espressivo

GUARDAMI NEGLI OCCHI La parte anteriore è abbastanza tradizionale, con ampia griglia affiancata da fari Matrix LED e splitter pronunciato. Il cofano è scolpito con ''thermos louvres'' ispirate alla F1 per aiutare a raffreddare il V12. Spostandosi più indietro, ecco sinuosa carrozzeria aerodinamica in fibra di carbonio con fiancate tese, maniglie porte a filo e cerchi in lega forgiati da 21 pollici, avvolti in pneumatici Pirelli P Zero su misura.

Coda tronca

TRANCHANT La parte posteriore è una svolta radicale in quanto presenta una ''coda tronca'' e sette ''lame luminose'' a LED. Più in basso, un grande diffusore e - di serie - un sistema di scarico a quattro terminali in acciaio inossidabile. In opzione, scarico in titanio per ridurre il peso di 10,5 kg.

Benvenuti a bordo

GLI INTERNI Vanquish è una GT a due posti secchi il cui abitacolo risulta familiare, riecheggiando quelli di Vantage e di DB12. Sul cruscotto, il solito quadro strumenti digitale da 10,25 pollici e un sistema di infotainment sempre da 10,25 pollici. Altri punti salienti includono sedili anteriori elettrici a 16 vie e rivestimenti in Alcantara e pelle semi-anilina. New Vanquish è equipaggiata anche di impianto audio Bowers & Wilkins a 15 altoparlanti. E di finiture in legno opzionali.

Un raffinato impianto audio

Le prime consegne dovrebbero iniziare nel quarto trimestre 2024, mentre i prezzi partono da 400.000 euro circa. Ma se non sei tra i mille che ne hanno ordinato un esemplare del primo ciclo produttivo, il prezzo in fondo è solo una... statistica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 03/09/2024