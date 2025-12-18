Aston Martin Valhalla sfreccia nel mondo di Fortnite

Dopo il debutto in gioco della citycar elettrica Alpine A290, ora anche la hypercar di Aston Martin entra nel mondo del gaming, e lo fa in grande stile. La Casa di Gaydon, insieme a Epic Games, annuncia l’arrivo in Fortnite della Valhalla – la prima plug-in hybrid a motore centrale del marchio. Contemporaneamente, Aston torna anche in Rocket League dove aveva già debuttato nel 2022 con la DBS, per festeggiare i 60 anni del franchise 007.

Aston Martin Valhalla - Frontale

Anche quello in Fortnite, va detto, è un debutto digitale tutt’altro che casuale: i gamer potranno mettersi virtualmente al volante della Valhalla con la stessa livrea sfoggiata da Fernando Alonso durante il weekend del Gran Premio di Monaco all’inizio di quest’anno. Motorsport, immaginario racing e cultura videoludica che si incontrano.

Aston Martin Valhalla - Tre quarti anteriore

Epic Games, leader globale dell’intrattenimento interattivo e creatore di Unreal Engine, oltre che dei due fenomeni mondiali Fortnite e Rocket League, porta così una delle Aston Martin più attese di sempre in un contesto capace di parlare alle nuove generazioni.

Aston Martin Valhalla - Profilo

La Aston Martin Valhalla sarà protagonista delle celebrazioni invernali di entrambi i titoli, all’interno del Winterfest di Fortnite e del Frosty Fest di Rocket League. Una collaborazione che unisce l’eccellenza ingegneristica su strada e in pista alla creatività senza limiti dell’universo Epic.

Aston Martin Valhalla - Dall'alto

«Portare Valhalla nell’ecosistema Fortnite è un passo entusiasmante per Aston Martin», spiega Stefano Saporetti, Director of Brand Diversification del marchio. «Epic Games ha rivoluzionato il modo in cui i brand possono connettersi in modo autentico con il pubblico più giovane, e questa collaborazione mette letteralmente la prossima generazione al posto di guida. Valhalla rappresenta il massimo dell’ingegneria e del design Aston Martin, e ora i giocatori potranno sperimentarne virtualmente le prestazioni mozzafiato».

Aston Martin Valhalla - Posteriore

Da oggi 18 dicembre, i giocatori possono sbloccare e guidare la Valhalla, con opzioni di personalizzazione esclusive disponibili per tutto il periodo di permanenza nello shop. Non manca l'opzione di uno speciale bundle Valhalla, valido sia su Fortnite sia su Rocket League, grazie alla cross-game ownership, che consente di utilizzare l’auto su entrambi i titoli.

Aston Martin Valhalla: motore plug-in hybrid con oltre 1.000 CV

In attesa di vederla (e sentirla) dal vivo, la Valhalla inizia così a far sognare anche con un controller in mano. Un altro modo, decisamente moderno, di costruire e alimentare un mito.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/12/2025