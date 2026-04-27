Robotaxi del futuro: ecco il nuovo Geely EVA Cab presentato a Pechino

Alla rassegna dell'automobile cinese debutta questo avanzato prototipo sviluppato da Geely con focus su comfort e autonomia avanzata

Al Salone dell’Auto di Pechino, Geely (guarda la homepage di Geely Italia) ha presentato il nuovo concept di robotaxi sviluppato insieme ad Afari Technology e CaoCao Mobility.

Robotaxi in arrivo nel 2027

Il progetto si chiama EVA Cab e anticipa un veicolo autonomo di livello 4, con inizio produzione e avvio commerciale indicati per il 2027. Il modello mostra linee fuori dagli schemi, con frontale ispirato a un muso di squalo, fari rialzati e pannelli informativi integrati nella carrozzeria. Guardiamo insieme il video per scoprirlo meglio.

Linee futuristiche

Il design prosegue con una silhouette aerodinamica, porte scorrevoli elettriche, maniglie a filo e superfici vetrate molto estese. La parte posteriore adotta forme arrotondate e uno spoiler ben visibile, confermando un’impostazione studiata per efficienza e riconoscibilità nel traffico urbano della Cina.

Interni e comfort

La casa parla di una configurazione dell’abitacolo con sedili uno di fronte all’altro, pensata per unire estetica sofisticata e massimo sfruttamento dello spazio interno. A bordo sembrano esserci quattro posti, con una console centrale di dimensioni generose e sedili anteriori ripiegabili quando non necessari.

Geely EVA Cab: svelato al Salone dell'auto di Pechino il concept di robotaxi a guida autonoma

In sintesi, i punti chiave del progetto sono:

abitacolo orientato al comfort

ampia dotazione digitale

sensori avanzati per la sicurezza

avvio commerciale previsto nel 2027

Tra gli elementi distintivi spicca il tetto panoramico in vetro “Galaxy Skyroof”, accompagnato da finiture in legno massello e pannelli porta con grafica dedicata, un livello decisamente alto per quello che dovrà essere a tutti gli effetti un taxi. È presente, inoltre, un assistente basato su intelligenza artificiale, progettato per facilitare l’interazione tra passeggeri e vettura.

Geely EVA Cab: possibile produzione e debutto sul mercato nel 2027

Tecnologia di bordo

I dettagli tecnici comunicati indicano una piattaforma evoluta per la guida autonoma, supportata da tre chip di fascia alta e da una potenza di calcolo complessiva superiore a 3.000 TOPS. Il costruttore cita anche il primo sistema LiDAR digitale a 2.160 linee al mondo e una soluzione software L4 pronta per la produzione di massa.

Secondo quanto dichiarato, il sensore raggiunge un raggio di rilevamento fino a 600 metri, con capacità di imaging molto elevate. A voi piace questa proposta di Geely? Vi fareste portare a destinazione da un taxi senza guidatore? Diteci la vostra.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 27/04/2026