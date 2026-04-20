Geely E2, anteprima italiana alla Milano Design Week 2026 per la nuova compatta elettrica

Geely apre simbolicamente l'offerta automotive della Milano Design Week 2026, svelando in anteprima italiana la nuova Geely E2. Si tratta di un hatchback elettrica che tra alcuni mesi entrerà nel combattuto segmento B del mercato. Per il momento non sono stati forniti molti dettagli sulle specifiche di questo modello che arriverà sulle strade nella seconda parte del 2026. La Milano Design Week è stata comunque l'occasione per la casa automobilistica cinese, importata e distribuita da Jameel Motors, per mostrare le novità in arrivo.

La nuova Geely E2

Geely

Di questo modello sappiamo che sarà lungo circa 4,1 metri. Il powertrain dovrebbe essere composto da un motore da 116 CV alimentato da una batteria con una capacità di 39,4 kWh che permetterà una percorrenza di circa 325 km secondo il ciclo WLTP. Per quanto riguarda, invece, il design, Geely racconta che il frontale è ispirato al ''sorriso''. Molta attenzione è stata prestata allo sviluppo del'aerodinamica per migliorare l'efficienza della vettura, aspetto molto importante dato che si tratta di un'auto elettrica. Il profilo superiore del cofano anteriore disegna una curva leggermente ascendente ai lati, mentre i fari a LED dispongono di una firma luminosa ispirata alla ''piuma''.

I fanali posteriori adottano la tecnologia a LED full-split, con una soluzione a doppio elemento che separa le funzioni luminose su ciascun lato per una maggiore chiarezza visiva. Al loro interno troviamo ben 78 sorgenti luminose. La nuova compatta elettrica può inoltre disporre di cerchi da 16 pollici caratterizzati dalla presenza del disegno del quadrifoglio. Di profilo, le superfici si allungano secondo proporzioni studiate con attenzione sia per offrire forme slanciate e sia per garantire un abitacolo generoso pur mantenendo un'impostazione sportiveggiante. Presenti pure maniglie semi-incassate, pensate sempre per ottimizzare l'efficienza aerodinamica della nuova Geely E2.

Geely E2

Per quanto riguarda l'abitacolo, la casa automobilistica si è limitata a raccontare il ''design interno è concepito attorno al benessere del conducente e dei passeggeri, con un'attenzione ai materiali, alle texture e alle proporzioni degli spazi''. In ogni caso dovremo trovare un ambiente minimalista con un quadro strumenti digitale dietro al volante multifunzione e un ampio display centrale per le funzionalità dell'infotainment. Delle complete specifiche tecniche della nuova Geely E2 ne sapremo di più man mano che si avvicinerà il momento del debutto commerciale nel nostro Paese.

Geely alla Milano Design Week

La nuova compatta elettrica non è l'unica protagonista dell'esposizione di Geely alla Milano Desgin Week. Infatti, il marchio ha presentato ''Anima Mundi. A Visionary Impulse'', un’installazione interattiva e immersiva site-specific concepita da Dotdotdot, studio di design multidisciplinare specializzato nella creazione di ambienti narrativi. Fino al 26 aprile, il progetto è esposto negli evocativi spazi della Fondazione Istituto dei Ciechi, nel cuore del Porta Venezia Design District.

Geely E2

Ispirata al principio filosofico rinascimentale della natura come organismo unico e forza unificante, Anima Mundi. A Visionary Impulse è un’installazione sonora e visiva che trasforma la grande Sala Barozzi del neoclassico Istituto dei Ciechi in un microcosmo sensoriale in continua evoluzione. L’installazione opera, infatti, come un organismo vivo, la cui conformazione varia in tempo reale in base ai dati ambientali – la luce, l'umidità e la pressione atmosferica – e al movimento delle persone all’interno della sala.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 20/04/2026