Segmento B, berline e SUV: i modelli più venduti nel primo trimestre 2026. Classifiche

Il segmento B per il mercato italiano è quello in assoluto più importante. Dati alla mano, nel 2026 tra ''Berline'' e ''SUV'' vale circa il 45%. Insomma, quasi un'auto nuova su due rientra in questo segmento. Il peso dei SUV è comunque doppio di quello dei modelli Berlina. Il primo trimestre del nuovo anno è passato e quindi vediamo come sta andando il segmento B e soprattutto quali sono i modelli più venduti. Il tutto facendo anche un confronto con l'anno precedente.

Tutti vogliono i SUV

I numeri parlano chiaro, nel periodo gennaio-marzo 2026 ci sono state 146.705 immatricolazioni di SUV nel segmento B pari a una quota di mercato del 30%. Lo scorso anno le registrazioni erano state invece 139.807 (31,3%). Vendite quindi in aumento. Spostandoci alla categoria delle Berline, come da dati di UNRAE, le registrazione nel primo trimestre sono state 72.693, pari a un market share del 14,9%. Nel 2025, invece, 78.588 (17,6%). Dunque, complessivamente, da gennaio a marzo in Italia le immatricolazioni complessiva nel segmento B sono state 219.398, pari a una quota complessiva del 44,9%.

Primo trimestre 2026, i modelli più venduti del segmento B

Quindi, il segmento B è quello più importante sul mercato italiano. Quali sono stati i modelli più venduti nel primo trimestre 2026? Ecco le classifiche suddivise tra SUV e Berline come da dati forniti da UNRAE. Tra partentesi mettiamo i numeri del 2025 per fare così un confronto.

Iniziamo con le berline dove al primo posto si colloca la Renault Clio che supera di poco la Dacia Sandero, mentre al terzo gradino del podio troviamo la ToyotaYaris. Ecco la classifica.

Renault Clio: 9.399 (6.994)

Dacia Sandero: 9.353 (16.651)

Toyota Yaris: 7.936 (10.295)

Peugeot 208: 7.410 (11.673)

Opel Corsa: 6.816 (7.965)

MG3: 5.078 (4.390)

Suzuki Swift: 4.001 (2.842)

Skoda Fabia: 3.528 (3.055)

Audi A1: 3.415 (2.670)

Lancia Ypsilon: 3.200 (2.926)

Renault Clio 2026, il frontale

Andiamo adesso a vedere la classifica dei B-SUV che è dominata dalla Jeep Avenger, un modello di grande successo che piace molto ed è pure tra le vetture più vendute in assoluto in Italia. Secondo posto invece per la FIAT Grande Panda e terzo gradino del podio per la Citroen C3. Ecco la top 10.

Jeep Avenger: 16.403 (14.306)

FIAT Grande Panda: 13.186 (402)

Citroen C3: 10.801 (15.429)

Toyota Yaris Cross: 9.371 (9.300)

Dacia Duster: 8.572 (10.739)

MG ZS: 8.024 (9.390)

Renault Captur: 8.013 (7.794)

Volkswagen T-Roc: 7.482 (6.960)

Ford Puma: 6.987 (7.074)

Volkswagen T-Cross: 6.980 (6.445)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/04/2026