Geely Galaxy Cruiser 700 pronto al debutto: arriverà anche in Europa

Il nuovo Geely Galaxy Cruiser 700 si sta preparando al debutto in Cina dove è stato avvistato durante i test oramai senza alcun tipo di camuffamento. Si tratta della una versione di serie della concept car Galaxy Cruiser presentata al Salone dell'Auto di Shanghai del 2025. Parliamo di un fuoristrada ibrido Plug-in caratterizzato da forme squadrate e dotato di un telaio a longheroni. Sul mercato cinese arriverà entro la fine dell'anno ma l'aspetto interessante è che lo vedremo anche in Europa. Infatti già sappiamo che sarà commercializzato almeno nel Regno Unito dove se la dovrà vedere con modelli del calibro della Defender.

Di recente, Geely Galaxy Cruiser 700 aveva concluso i test invernali in Svezia e in questa occasione, la casa automobilistica aveva condiviso alcuni scatti del nuovo modello, sebbene ancora camuffato.

Pronta alla sfida del mercato

La foto condivisa dall'utente Sugar Design su Weibo mostra la parte posteriore del fuoristrada. Da quanto si può osservare, il nuovo modello dispone di un portellone posteriore con la ruota di scorta montata sopra. Inoltre, il veicolo è dotato di gruppi ottici posteriori disposti verticalmente con tre elementi rettangolari. Sopra la terza luce di stop è posizionata una telecamera posteriore, un dettaglio che farebbe pensare che Galaxy Cruiser 700 adotti uno specchietto retrovisore digitale pensato per migliorare la visibilità posteriore dato che il lunotto è parzialmente coperto dalla ruota di scorta.

Geely Galaxy Cruiser 700, foto spia

Complessivamente, da quanto visto fino a questo momento tra teaser ufficiali e foto spia, la Geely Galaxy Cruiser 700 presenta un grande paraurti anteriore, una linea del cofano alta e fari squadrati uniti da una striscia a LED. Le maniglie delle portiere sono tradizionali e sul tetto è collocato anche il LiDAR che servirà per le avanzate funzioni di assistenza alla guida di cui disporrà.

Motore Plug-in ad alta potenza

Le complete specifiche tecniche saranno condivise in prossimità della data di lancio. Tuttavia, stando a passate indiscrezioni, pare che il powertrain sarà composto da un motore a benzina abbinato a ben 3 unità elettriche. Si dice che la potenza combinata possa avvicinarsi alla soglia dei 1.000 CV. Se fosse davvero così, le prestazioni sarebbero davvero molto elevate. Non mancherebbero specifiche modalità di guida per l'off-road. Non rimane che attendere il debutto per capire meglio i piani per l'Europa e se dopo il Regno Unito, il fuoristrada arriverà pure in altri Paesi del Vecchio Continente.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 26/05/2026