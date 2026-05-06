Geely costruirà in Spagna? Ford sarebbe pronta a cederle una linea produttiva a Valencia

Il CEO di Ford, Jim Farley, ha più volte evidenziato la pressione esercitata dal colosso cinese sul mercato globale.

Ford e Geely: scenario in evoluzione

Tuttavia, secondo il magazine spagnolo La Tribuna de Automoción, emergono segnali di un possibile accordo con Geely per l’acquisizione di una linea produttiva nello stabilimento Spagnolo di Valencia (leggi qui la notizia). E dopo avere unificato i propri centri ricerca e sviluppo in Europa, riunendo le attività di Göteborg e Francoforte nella nuova struttura Geely Technology Europe (leggi qui la notizia), sembra concretizzarsi un altro importante piano strategico.

L’operazione riguarderebbe la produzione di un modello multi-energia basato sulla piattaforma Global Intelligent New Energy Architecture, già utilizzata su diversi modelli del gruppo asiatico.

Ford/Geely: la linea produttiva di Valencia potrebbe realizzare la compatta cinese EX2

Il progetto: piattaforma e specifiche

Il veicolo in questione, identificato con codice interno 135, potrebbe includere varianti ibride, ibride plug-in ed elettriche. Tra le ipotesi più accreditate c’è anche la produzione della EX2, crossover compatto con dimensioni contenute e batterie da 30,1 e 40,1 kWh, capaci di offrire autonomie fino a 410 km. Le potenze disponibili sarebbero di 78 CV e 114 CV con motore posteriore (guarda Geely EX2). Secondo indiscrezioni, anche Ford potrebbe sviluppare un modello sulla stessa base tecnica.

Ford/Geely: la fabbrica della casa americana a Valencia, in Spagna

Le dichiarazioni ufficiali

Nonostante le voci, Ford ha ridimensionato la notizia dichiarando: ''Siamo costantemente in contatto con molte aziende su vari argomenti; a volte si concretizzano, a volte no. Nulla è ancora definitivo''. Dalla parte asiatica, un portavoce ha riferito ad Automobilwoche di ''non commentare le indiscrezioni'' (leggi qui la dichiarazione). Tuttavia, fonti interne indicano che l’accordo sarebbe già in fase avanzata.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/05/2026