Geely E2 debutta in Italia, ecco quanto costa l'auto più venduta in Cina

Geely E2 è finalmente disponibile in Italia con tre versioni, batterie fino a 46,14 kWh e autonomia massima di 345 km WLTP

Alla Milano Design Week abbiamo avuto modo di vederla in anteprima. Adesso, la compatta elettrica Geely E2 sbarca ufficialmente sul mercato italiano e quindi finalmente possiamo scoprire i prezzi. La casa cinese si aspetta molto da questo modello dato che in Cina è l'auto più venduta in assoluto. Insomma, una vera best seller. Riuscirà a conquistare gli italiani?

Esterni e interni

Le caratteristiche dell nuova Geely E2 le conosciamo bene. Le dimensioni sono 4.135 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.580 mm altezza, con un passo di 2.650 mm. Lo spazio per i bagagli è invece di 375 litri e davanti c'è pure un frunk da 70 litri comodo per contenere i cavi per la ricarica.

Salendo a bordo troviamo invece un abitacolo dallo stile minimalista dove comunque non manca la tecnologia. Dietro al volante c'è infatti il quadro strumenti digitale e centralmente nella plancia un ampio display touch per il sistema infotainment da 14,6 pollici.

Geely E2

Motori e autonomia

Sono 3 le versioni con cui la Geely E2 è proposta in Italia: Pro, Max e Ultra. La prima dotta un motore da 82 CV alimentato da una batteria da 35,35 kWh che permette un'autonomia di 252 km (WLTP). Da 0 a 100 km/h in 14,2 secondi e velocità massima di 130 km/h. Max e Ultra adottano invece un motore da 116 CV. La velocità massima non cambia ma per passare da 0 a 100 km/h servono 11,5 secondi. Per entrambe le versioni c'è una batteria da 46,14 kWh che permette una percorrenza WLTP di 345 km.

Le batterie sono del tipo LFP e in corrente continua possono ricaricare fino a una potenza di 70 kW.

Allestimenti e prezzi

La dotazione della Geely E2 Pro propone, tra le altre cose, cerchi in acciaio da 16 pollici, fari Full LED, sedili anteriori regolabili elettricamente, quadro strumenti digitale da 8,8 pollici, infotainment da 14,6 pollici e un completo pacchetto ADAS. La versione Max offre la medesima dotazione ma come scritto prima, c'è un motore più potente e una maggiore autonomia.

A vertice della gamma troviamo la Geely E2 Ultra che aggiunge il pad per la ricarica wireless degli smartphone, sistema d'illuminazione ambientale, volante riscaldato, tetto nero a contrasto, portellone elettrico, impianto audio a 6 altoparlanti e telecamera a 540 gradi.

Quanto costa la nuova Geely E2 in Italia? Da 20.900 euro, in promozione a 19.900 euro sui modelli in pronta consegna.

Geely E2 Pro: 20.900 euro (promo 19.990 euro)

Geely E2 Max: 22.900 euro (promo 21.900 euro)

Geely E2 Ultra: 24.900 euro (promo 23.900 euro)

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 09/07/2026