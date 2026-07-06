Geely E2 pronta al debutto: la compatta elettrica punta al mercato europeo

La best seller tra le auto elettriche in Cina, la Geely Galaxy Xingyuan, si prepara ad arrivare sul mercato Europa ma con il nome di Geely E2. Si tratta di una segmento B che ha tutte le carte in regola per fare molto bene. Questo segmento sta diventando sempre più competitivo con un numero crescente di modelli elettrici. Pensiamo alle Renault 4 e 5, alla Volkswagen ID. Polo e alla Skoda Epiq giusto per fare alcuni esempi.

Geely E2

Geely E2, pronta alla sfida del mercato europeo

La Geely Xingyuan viene in realtà già venduta al di fuori della Cina con due nomi differenti: Geely EX2 e Geely E2. La EX2 viene prodotta anche nello stabilimento Renault in Brasile, nell'ambito della partnership tra la casa automobilistica francese e Geely. Oggi, Geely Auto Europe ha annunciato ufficialmente l'arrivo della Xingyuan nell'Unione Europea con il nome di E2 che avevamo già avuto di vedere alla Milano Design Week. I responsabili del marchio hanno sottolineato che si tratta di una ''hatchback elettrica compatta per la vita di tutti i giorni''.

Non è stato aggiunto molto altro, ma le specifiche di questa segmento B elettrica sono già per lo più note. Le misure? 4.135 mm lunghezza x 1.805 mm larghezza x 1.580 mm altezza, con un passo di 2.650 mm. Lo spazio per i bagagli è invece di 375 litri e c'è pure un frunk anteriore da 70 litri. Forme morbide, frontale chiuso, fari anteriori a LED dalla forma a goccia, maniglie e filo della carrozzeria e cerchi da 16 pollici sono alcune elementi che caratterizzano il suo design.

Geely E2, interni

Salendo a bordo troviamo invece un ambiente minimalista. Dietro al volante c'è il quadro strumenti digitale e centralmente nella plancia un ampio display touch per il sistema infotainment da 14,6 pollici.

Per quanto riguarda il powertrain, Geely E2 adotta un singolo motore elettrico fino a 85 kW (116 CV) con batteria da 39,4 kWh che garantisce un'autonomia WLTP di circa 315 km. L'auto accelera da 0 a 100 km/h in 10,2 secondi. Le complete e più precise specifiche tecniche di questo nuovo modello saranno rese disponibili in prossimità del lancio che dovrebbe avvenire in questa seconda parte del 2026.

Il prezzo in Cina

In Cina, il prezzo si aggira tra i 64.800 e i 94.800 yuan (8.360 - 12.200 euro). Per l'Europa, si specula un listino a partire da circa 20.000 euro. Non rimane che attendere novità.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026