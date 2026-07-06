Geely Galaxy Cruiser 700: svelati gli interni del fuoristrada da oltre 1.100 CV

Geely Galaxy Cruiser 700 è un fuoristrada da tenere d'occhio perché lo vedremo arrivare anche in Europa, almeno nel Regno Unito. Si tratta di un modello sulla carta interessante di cui adesso sono arrivate maggiori informazioni in vista della sua commercializzazione in Cina. Fuoristrada che sarà ibrido Plug-in e che potrà contare su di una potenza di sistema di oltre 1.000 CV. Adesso, sono state condivise le immagini degli interni e ci sono alcuni dettagli in più sulle specifiche del powertrain.

Geely Galaxy Cruiser 700, interni

Geely Galaxy Cruiser 700: ecco gli interni

In Cina debutterà entro la fine dell'anno ma intanto posiamo dare un'occhiata a come sarà l'abitacolo del fuoristrada. In Cina lo stile minimalista piace ma in questo caso Geely ha scelto per un approccio un po' diverso. Non c'è la strumentazione digitale ma tutte le informazioni di marcia sono concentrate all'interno del maxi display centrale del sistema infotainment. Tuttavia, sono presenti una serie di comandi fisici. Si tratta di una scelta ben precisa dato che stiamo parlando di un fuoristrada. Le modalità di guida per un mezzo del genere devono per forza poter essere gestite attraverso dei pratici pulsanti fisici senza dover armeggiare sullo schermo.

Geely Galaxy Cruiser 700, interni

Sul tunnel centrale troviamo poi il selettore della trasmissione che dispone di una forma particolare ispirata al mondo dell'aeronautica. Sempre sul tunnel centrale troviamo una serie di pulsanti che consentono di gestire le funzioni di guida più specialistiche rivolte all'off-road. Insomma, Geely ha voluto privilegiare la praticità per gestire al meglio alcune delle funzioni avanzate del fuoristrada senza doversi perdere nei menu dell'infotainment.

Motore Plug-in e tanta potenza

Per quanto riguarda, invece, le specifiche tecniche, il powertrain abbina 3 motori elettrici a un'unità endotermica, un 4 cilindri turbo di 2 litri. Complessivamente, a disposizione ci sono ben 830 kW (1.128 CV). Il veicolo sfrutta la piattaforma specializzata Sustainable Experience Architecture Off-Road, integrando sistemi come lo steer-by-wire e il torque vectoring attivo. Le untà elettriche sono alimentate da una batteria Geely Golden Short Blade, con una capacità stimata di 70 kWh. La piattaforma adotta un'architettura a 900 V in grado di garantire ricariche ad altissima potenza. In modalità elettrica si potranno percorrere fino a circa 350 km ma secondo il ciclo CLTC, molto più generoso di quello WLTP.

Geely Galaxy Cruiser 700, interni

Galaxy Cruiser 700 offrirà pure un sistema di controllo dinamico sviluppato internamente che dovrebbe consentire al fuoristrada di poter superare il difficile test dell'alce a una velocità di 80 km/h. Non mancheranno nemmeno avanzati sistemi ADAS. Al riguardo, si parla del sistema G-ASD G-Pilot H5, che dovrebbe offrire la funzione Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade.

Fonte: CarNewsChina

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/07/2026