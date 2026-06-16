Oltre 1.100 CV e trazione integrale: ecco il nuovo Geely Galaxy Cruiser 700

Geely Galaxy Cruiser 700 si sta preparando a debuttare in Cina, un fuoristrada da tenere d'occhio dato che successivamente arriverà anche in Europa. Stiamo parlando della versione di produzione della concept car Galaxy Cruiser presentata al Salone dell'Auto di Shanghai dello scorso anno. Modello che adotterà un powertrain ibrido Plug-in di cui adesso abbiamo nuove informazioni che vanno a confermare le indiscrezioni della possibilità che il fuoristrada potesse disporre di una potenza di sistema di oltre 1.000 CV.

Trazione integrale e tanta potenza

Cruiser 700 è il primo fuoristrada del marchio Geely Galaxy e stando a quanto comunicato, il powertrain ibrido Plug-in sarà in grado di offrire una potenza combinata di ben 830 kW cioè 1.128 CV. I responsabili del marchio hanno sottolineato che il rapporto peso/potenza di questo SUV raggiunge i 392 CV per tonnellata. Questo significa che Galaxy Cruiser 700 avrà un peso di circa 2.880 kg. La struttura del powertrain prevede un motore endotermico abbinato a 3 unità elettriche. In particolare, due motori elettrici sarebbero posizionati sull'asse posteriore. I dati esatti del powertrain e le prestazioni non sono ancora stati comunicati. Maggiori informazioni arriveranno con la presentazione ufficiale che si terrà nel corso dell'anno.

Geely Galaxy Cruiser

Arriva anche in Europa

O meglio, sappiamo che Galaxy Cruiser 700 sarà offerto almeno nel Regno Unito. Ci sarà da capire se il fuoristrada Plug-in sarà reso disponibile anche in altri mercati del Vecchio Continente. Dotato di un telaio a longheroni per affrontare ogni sfida, il fuoristrada si caratterizza per disporre di forme squadrate. Il frontale, in particolare, presenta un grande paraurti anteriore, una linea del cofano alta e fari squadrati uniti da una striscia a LED. Le maniglie delle portiere sono tradizionali e sul tetto è collocato anche il LiDAR che servirà per le avanzate funzioni di assistenza alla guida di cui disporrà. Al riguardo, si parla del sistema G-ASD G-Pilot H5, che dovrebbe offrire la funziome Navigate On Autopilot (NOA) su strade urbane e autostrade.

Geely Galaxy Cruiser

Galaxy Cruiser 700 offrirà pure un sistema di controllo dinamico sviluppato internamente che dovrebbe consentire al fuoristrada di poter superare il difficile test dell'alce a una velocità di 80 km/h. Insomma, un modello sulla carta molto interessante che in Europa se la dovrà vedere con vetture del calibro della Defender.

Fonte: CarNewsChina

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