Geely presenta Galaxy TT: la berlina elettrica lancia la sfida, ma per ora solo in Cina

Dopo la presentazione della nuova MG destinata a confrontarsi con la Xiaomi SU7, anche Geely (guarda la homepage di Geely Italia) rilancia nel segmento delle grandi auto a zero emissioni con la Galaxy TT.
Debutta la berlina elettrica
La nuova berlina sarà lanciata inizialmente in Cina nel corso del prossimo mese, mentre il listino non è stato ancora comunicato. Come riferimento, il segmento di mercato in cui si inserisce comprende modelli con prezzi a partire da 200.000 yuan (circa 25.700 euro), proponendosi come alternativa alle principali protagoniste della categoria.
Geely Galaxy TT: la nuova berlina elettrica debutta in Cina
Design studiato per l'efficienza
La nuova BEV punta su un'impostazione elettrica dal look moderno, caratterizzata da una forma aerodinamica progettata per contenere la resistenza all'aria e migliorare i consumi. Lo stile richiama quello delle più recenti concorrenti, con una linea sportiva, un frontale pulito, gruppi ottici LED e un sensore LiDAR integrato sopra il parabrezza.
Le fiancate sono impreziosite dalle maniglie a filo carrozzeria, mentre le dimensioni raggiungono i 5,0 metri di lunghezza, confermando l'appartenenza al segmento delle grandi berline.
Geely Galaxy TT: lo spoiler posteriore attivo per aumentare il carico aerodinamico
Piattaforma a 800 volt e fino a 725 km
Sotto la carrozzeria trova posto un'architettura a 800 volt, disponibile con tre tagli di batteria da 52,4, 63,8 e 75,2 kWh. In base alla configurazione scelta, l'autonomia dichiarata secondo il ciclo CLTC varia da 540 a 725 chilometri. La gamma prevede una versione d'ingresso con motore posteriore da 329 CV e una variante bimotore a trazione integrale capace di sviluppare una potenza complessiva di 570 CV. Prestazioni che non raggiungono quelle della Xiaomi SU7 Ultra, ma che consentono comunque di competere con le proposte di fascia intermedia del costruttore cinese.
Geely Galaxy TT: l'abitacolo della berlina cinese, spazioso e con ottime finiture
Interni essenziali e sguardo all'Europa
Le prime immagini degli interni mostrano un ambiente in linea con gli attuali standard del settore: ampio display centrale per l'infotainment, quadro strumenti digitale, volante a tre razze, doppia ricarica wireless per smartphone e dettagli come un piccolo orologio analogico.
Resta invece da chiarire il futuro commerciale del modello fuori dai confini asiatici. Al momento non è stata confermata la distribuzione in Europa, anche se un eventuale arrivo contribuirebbe ad ampliare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato continentale.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.