Geely presenta Thunder: il motore elettrico da record che sfiora il 94% di efficienza

I motori elettrici raggiungono livelli di efficienza elevatissimi ma le case automobilistica continuano a investire per migliorarli ulteriormente. Questo lavoro sta portando alla realizzazione di unità sempre più sofisticate, con efficienze ancora più elevate, ingombri sempre più ridotti e potenze sempre più alte. Guardate, per esempio, cosa ha svelato Geely. L'azienda cinese ha presentato ''Thunder'', un sistema di propulsione elettrica sviluppato da InfiMotion, società controllata, che è in grado di raggiungere un'efficienza record del 93,8%.

Geely Thunder

Il segreto? Al suo interno troviamo integrati ben 12 elementi principali come motore, controller, convertitore DC-DC e On-Board Charger. Complessivamente, questa integrazione ha permesso di eliminare oltre 180 componenti ridondanti, con una conseguente miglioramento della densità di potenza a 11,8 kW/kg (16,04 CV/kg). Geely ha integrato all'interno di Thunder 4 funzionalità software tra cui quelle per la gestione dell'energia e della ricarica.

Thunder adotta un involucro realizzato in magnesio. Pesa complessivamente 75 kg, cioè il 15% rispetto a prodotti standard del settore. Il sistema riduce anche il cablaggio ad alta tensione del 30% e quello a bassa tensione del 15%. Con un'altezza verticale inferiore a 325 mm, il design compatto di questo sistema di propulsione elettrico libera circa 28 litri di spazio aggiuntivo nel veicolo.

Prestazioni ed efficienza

Thunder supporta l'architettura a 800 V ed è dotato di tecnologia ''One-Chip'' che va a migliorare la reattività. In recenti test, un veicolo equipaggiato con questo sistema di trazione ha raggiunto un consumo energetico record di 8,2 kWh/100 km durante una prova intorno al lago Qinghai. Sebbene si trattasse di una condizione di test specifica, il sistema offre un consumo energetico nominale di soli 10,7 kWh/100 km. Ovviamente stiamo parlando di dati secondo il ciclo CLTC, più generoso di quello WLTP.

Geely Thunder

Geely ha poi lavorato molto sull'aspetto dell'efficienza grazie ad algoritmi basati sull'intelligenza artificiale che ottimizzano le prestazioni in scenari a bassa temperatura e alta velocità.

Debutta sulla Galaxy TT

Il sistema “Thunder” fa il suo debutto sulla Geely Galaxy TT, una berlina sportiva completamente elettrica, presentata questo mese. La gamma prevede una versione d'ingresso con motore posteriore da 333 CV e una variante bimotore a trazione integrale capace di sviluppare una potenza complessiva di 578 CV. La berlina sarà disponibile con tre capacità della batteria: 52,4 kWh, 63,8 kWh e 75,2 kWh, che offrono autonomie CLTC rispettivamente di 540 km, 640 km, 650 km e 725 km.

Fonte: CarNewsChina

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