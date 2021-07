PUNIZIONE BLANDA L'incidente provocato da Kimi Raikkonen nel giro finale del GP Austria è stato punito dagli steward con 20 secondi aggiuntivi sul suo tempo finale - praticamente ininfluenti sul quindicesimo posto del finlandese - e con 2 punti di penalità sulla Superlicenza, con il campione del mondo che sale a unn totale di 6 su un massimo di 12 concesso nell'arco di 12 mesi. Insomma, conseguenze minime per un episodio avvenuto mentre il pilota dell'Alfa Romeo cercava di difendere la dodicesima posizione dall'attacco di Sebastian Vettel.

A dramatic end to the race, as former team mates collide#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/mS8rG9mKWo — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

COMMENTI MINIMAL L'incidente non sembra aver incrinato il rapporto di amicizia che lega i due ex compagni di squadra alla Ferrari. Nelle prime dichiarazioni al termine della gara al Red Bull Ring, Vettel non ha usato parole dure nei confronti di Iceman: ''Non so cosa sia successo. Credo sia stato un malinteso, quindi darò un'occhiata e gli parlerò''. Anche Raikkonen, perfettamente conforme al suo stile, è stato minimalista nei commenti sull'episodio: ''Alonso ha superato Russell, io ci sono andato vicino, poi ho avuto il contatto con Seb. Ci siamo scontrati e basta, alla fine non ha cambiato il risultato finale perché entrambi saremmo arrivati appena fuori dai punti''.

LA CRITICA DI RALF Chi non sembra trovare giustificazioni per la condotta di Raikkonen è Ralf Schumacher. Nel suo ruolo di commentatore per Sky Germania, l'ex pilota di F1 è andato giù duro: ''E' stato totalmente insensato da parte di Kimi. E' andato dritto verso la macchina di Seb. Quello che ha fatto è stato imbarazzante''.