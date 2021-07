BRIVIDO FINALE Il GP Austria ha riservato emozioni fino all'ultimo giro, con Carlos Sainz che ha superato in extremis Daniel Ricciardo e poi ha contenuto sotto i 10 secondi il distacco da Sergio Perez, guadagnando così un'altra posizione grazie alla doppia penalità inflitta al messicano. Anche nelle retrovie, però, le battaglie sono proseguite fino all'ultimo, compresa quella tra due campioni del mondo ed ex compagni di squadra alla Ferrari: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Il finlandese era impegnato da alcuni giri a provare l'attacco a George Russell per salire in undicesima posizione, ma proprio al 71esimo passaggio è stato a sua volta attaccato dal tedesco, risalito sulla coppia. Vettel sembrava aver quasi completato la manovra di sorpasso all'uscita di curva 3, ma la sua ruota posteriore sinistra è stata colpita dall'anteriore destra dell'Alfa Romeo, innescando una carambola a oltre 200 km/h che fortunatamente si è conclusa senza grosse conseguenze per i due. Ecco le immagini dell'incidente:

A dramatic end to the race, as former team mates collide#AustrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/mS8rG9mKWo — Formula 1 (@F1) July 4, 2021

ATTENTI AL GIALLO Se l'incidente si è risolto con un grosso spavento e qualche posizione persa per i due ex compagni di squadra, ci sarebbero potuti essere risvolti ben maggiori per altri piloti. Sainz, Perez, Daniel Ricciardo, Charles Leclerc, Pierre Gasly, Antonio Giovinazzi, Nicholas Latifi e Nikita Mazepin sono finiti infatti sotto investigazione per non aver rispettato la doppia bandiera gialla esposta nel tratto di circuito teatro dell'incidente tra Raikkonen e Vettel: solo il pilota della Williams e quello della Haas, però, sono stati ritenuti colpevoli e hanno ricevuto 30 secondi di penalità, fondamentalmente ininfluente per la classifica finale del gran premio.