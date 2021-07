MAX E LANDO Un protagonista annunciato e uno a sorpresa. Sono Max Verstappen e Lando Norris a prendersi la prima fila del Gran Premio d'Austria 2021 al termine di una sessione di qualifica scontata ma non troppo: se, sin dalle libere, sembrava non ci fosse spazio per la riproposizione del duello tra l'olandese e il grande rivale per il titolo Lewis Hamilton, a prendersi le luci dei riflettori è stato invece l'inglesino della McLaren, per la prima volta in carriera in prima fila e staccato di soli 48 millesimi dall'amico olandese. Hamilton è solo quarto alle spalle anche di Perez e ha davanti a sé una montagna ardua da scalare per centrare l'obiettivo di contenere i danni in un weekend che si è già messo in salita.

FERRARI FUORI IN Q2 Brutta giornata anche per i piloti di casa Ferrari, entrambi eliminati in Q2 dopo aver scelto di puntare tutto sulle Medium evitando invece le Pirelli più morbide che sono considerate poco più che gomme da qualifica. Domani Charles Leclerc e Carlos Sainz sperano così di poter rimontare ma, pur potendo contare su un buon ritmo in gara, l'impressione è che la rimonta sarà un po' più complessa rispetto a quella della settimana scorsa. Di questo e altro abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport.

F1 GP AUSTRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLE QUALIFICHE IN DIRETTA INSTAGRAM