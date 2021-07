MERCEDES RIALZA LA TESTA Il venerdì di prove libere del Gran Premio d'Austria vede Red Bull e Mercedes spartirsi equamente il bottino. Nella prima sessione è Max Verstappen a prendersi il miglior tempo, mentre nelle PL2 del pomeriggio c'è la tanto attesa risposta di Lewis Hamilton, che rifila due decimi al rivale protagonista però di una simulazione qualifica non perfetta. Anche sui passi gara, i due duellanti per il titolo si confermano gli uomini da battere. Per quanto concerne la Ferrari, i tempi delle libere non devono ingannare: Leclerc e Sainz non hanno massimizzato il giro veloce a causa dell'intensificarsi della leggera pioggia proprio nel momento in cui avrebbero dovuto completare il tentativo con gomme Soft nuove. La SF21 in versione Spielberg si conferma per il resto piuttosto consistente sul ritmo e le buone doti fatte vedere domenica scorsa potrebbero essere replicate anche in questo weekend. Di questo e altro abbiamo parlato nella nostra analisi del venerdì di prove libere a Spielberg in diretta Instagram sulla nostra pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @WikiFanta, sito specializzato nel dare consigli alle migliaia di giocatori appassionati di Fantacalcio e di altri fantasy game. Nell'occasione vi diamo anche i consigli per schierare la vostra scuderia virtuale e scalare la classifica della lega gratuita MotorBox Racing Club (codice d'ingresso 72e5dcbdc0).

F1 GP AUSTRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DI PL1 E PL2 IN DIRETTA INSTAGRAM E I CONSIGLI SUL FANTASY F1