DOMINIO MAX Chi si aspettava una gara a senso unico non è stato smentito: Max Verstappen, partito bene dalla pole position, ha letteralmente dominato il Gran Premio d'Austria 2021, secondo dei due appuntamenti di scena sul tracciato di proprietà della ''sua'' Red Bull. L'olandese approfitta anche del weekend poco esaltante di Lewis Hamilton, solo quarto alle spalle anche di Valtteri Bottas e dell'eccezionale Lando Norris, per portarsi a +32 in campionato alla vigilia della tappa di Silverstone. In una gara condizionata dalle polemiche per le tantissime penalità, le Ferrari riescono sì a risalire la corrente, ma non vanno oltre la quinta e ottava posizione con Carlos Sainz e Charles Leclerc. Di questo e altro abbiamo parlato nella nostra consueta diretta Instagram sulla pagina @MotorBoxSport insieme agli amici di @F1inspector.

F1 GP AUSTRIA 2021: IL VIDEO COMMENTO DELLA GARA IN DIRETTA INSTAGRAM