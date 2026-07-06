Signature Autosports Meridian 911: il restomod reinterpreta la Porsche d’epoca per i rally raid

La Porsche 911 continua a essere una delle sportive più reinterpretate dagli specialisti del settore. Tra i progetti più recenti spicca la Meridian 911, sviluppata da Signature Autosports (guarda la homepage di Signature Autosports) come moderna evoluzione delle classiche 911 da fuoristrada.
Una nuova interpretazione della Porsche 911
Al momento il modello esiste soltanto sotto forma di rendering, probabilmente realizzati almeno in parte con il supporto dell'intelligenza artificiale, ma il concept mostra una proposta convincente per chi immagina una “noveundici” capace di affrontare anche percorsi lontani dall'asfalto.
Signature Autosports Meridian 911: restomod digitale della Porsche classica in chiave off-road
Assetto rialzato e look da rally
Per migliorare le capacità in fuoristrada, la Meridian 911 adotta nuove sospensioni modificate per un assetto rialzato e pneumatici tassellati all-terrain. L'allestimento comprende anche robuste piastre di protezione sottoscocca, paraurti rinforzati e un portapacchi sul tetto dotato di quattro fari supplementari.
Completano il look i proiettori installati sul cofano, una soluzione che richiama le auto da competizione impegnate nei rally raid. Il progetto si inserisce nel filone inaugurato da modelli come le moderne Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato, che hanno riportato l'attenzione sulle sportive ad alte prestazioni con vocazione off-road.
Signature Autosports Meridian 911: interni personalizzati su richiesta del cliente
Motore boxer aspirato e componenti speciali
La parte tecnica prevede un moderno motore boxer 6 cilindri aspirato da 3,8 litri, equipaggiato con componentistica ad alte prestazioni, tra cui bielle dedicate, testate lavorate, pistoni maggiorati e valvole realizzate con lavorazioni CNC. Il propulsore è completato da una copertura motore e da un collettore di aspirazione in fibra di carbonio, oltre a corpi farfallati indipendenti studiati per migliorare la risposta a ogni regime.
Signature Autosports Meridian 911: assetto rialzato, pneumatici tassellati e motore boxer 6 cilindri
Personalizzazione senza compromessi
Secondo Signature Autosports, ogni esemplare sarà realizzato seguendo internamente tutte le principali fasi di sviluppo, dalla progettazione del propulsore fino alla lavorazione della carrozzeria, degli impianti elettrici e degli interni. L'azienda punta inoltre a offrire ampie possibilità di personalizzazione, permettendo ai clienti di creare una Porsche 911 classica su misura, pensata per coniugare il fascino del restomod con prestazioni e affidabilità moderne.
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.