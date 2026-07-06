Signature Autosports Meridian 911: il restomod reinterpreta la Porsche d’epoca per i rally raid

Il tuner immagina una Porsche 911 classica con motore boxer aspirato, assetto dedicato e numerose possibilità di personalizzazione

La Porsche 911 continua a essere una delle sportive più reinterpretate dagli specialisti del settore. Tra i progetti più recenti spicca la Meridian 911, sviluppata da Signature Autosports (guarda la homepage di Signature Autosports) come moderna evoluzione delle classiche 911 da fuoristrada.

Una nuova interpretazione della Porsche 911

Al momento il modello esiste soltanto sotto forma di rendering, probabilmente realizzati almeno in parte con il supporto dell'intelligenza artificiale, ma il concept mostra una proposta convincente per chi immagina una “noveundici” capace di affrontare anche percorsi lontani dall'asfalto.

Signature Autosports Meridian 911: restomod digitale della Porsche classica in chiave off-road

Assetto rialzato e look da rally

Per migliorare le capacità in fuoristrada, la Meridian 911 adotta nuove sospensioni modificate per un assetto rialzato e pneumatici tassellati all-terrain. L'allestimento comprende anche robuste piastre di protezione sottoscocca, paraurti rinforzati e un portapacchi sul tetto dotato di quattro fari supplementari.

Completano il look i proiettori installati sul cofano, una soluzione che richiama le auto da competizione impegnate nei rally raid. Il progetto si inserisce nel filone inaugurato da modelli come le moderne Porsche 911 Dakar e Lamborghini Huracan Sterrato, che hanno riportato l'attenzione sulle sportive ad alte prestazioni con vocazione off-road.

Signature Autosports Meridian 911: interni personalizzati su richiesta del cliente

Motore boxer aspirato e componenti speciali

La parte tecnica prevede un moderno motore boxer 6 cilindri aspirato da 3,8 litri, equipaggiato con componentistica ad alte prestazioni, tra cui bielle dedicate, testate lavorate, pistoni maggiorati e valvole realizzate con lavorazioni CNC. Il propulsore è completato da una copertura motore e da un collettore di aspirazione in fibra di carbonio, oltre a corpi farfallati indipendenti studiati per migliorare la risposta a ogni regime.

Signature Autosports Meridian 911: assetto rialzato, pneumatici tassellati e motore boxer 6 cilindri

Personalizzazione senza compromessi

Secondo Signature Autosports, ogni esemplare sarà realizzato seguendo internamente tutte le principali fasi di sviluppo, dalla progettazione del propulsore fino alla lavorazione della carrozzeria, degli impianti elettrici e degli interni. L'azienda punta inoltre a offrire ampie possibilità di personalizzazione, permettendo ai clienti di creare una Porsche 911 classica su misura, pensata per coniugare il fascino del restomod con prestazioni e affidabilità moderne.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/07/2026