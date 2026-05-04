M Monogram G 3.0 Iconic: MetaGarage rompe gli schemi con una Classe G "Dubai Style"

La G 3.0 Iconic di MetaGarage reinterpreta il SUV tedesco con design neo-rétro e prezzo da hypercar, a partire da 700.000 dollari

Nel panorama automobilistico di Dubai, distinguersi è sempre più difficile, ma la M Monogram G 3.0 Iconic riesce perfettamente nell’impresa.

Design fuori dagli schemi

Basata sul maxi SUV di lusso Mercedes Classe G, questa interpretazione firmata MetaGarage (guarda la homepage di MetaGarage) si caratterizza per una griglia anteriore imponente, larga quanto alta, che ridefinisce completamente il frontale dello sport utility. Il risultato è un look che rompe con le linee tradizionali della Classe G, introducendo un linguaggio stilistico inedito.

MetaGarage M Monogram G 3.0 Iconic: il maxi SUV di lusso parte da 700.000 euro

Ispirazione e dettagli esclusivi

Il progetto nasce dall’idea di Alexey Gashkov, che ha tratto ispirazione da una one-off anni ’50 basata su Mercedes 300 C. Tuttavia, alcuni richiami moderni ricordano concept recenti e dettagli tipici del lusso Maybach. Tra gli elementi distintivi spiccano le luci diurne a LED a forma di stella come i modelli più recenti del costruttore tedesco, un paraurti dal design futuristico e finiture cromate che esaltano il carattere premium.

Le varianti viste online mostrano combinazioni cromatiche audaci, con versioni total black o bicolore che mettono in risalto la maxi griglia chye domina il frontale.

MetaGarage M Monogram G 3.0 Iconic: un'elaborazione estetica forte ed esclusiva

Produzione limitata e prezzo per pochi

MetaGarage ha annunciato una produzione limitata a soli 50 esemplari, rendendo questa reinterpretazione della Classe G estremamente esclusiva. Il prezzo parte da 700.000 dollari, cifra destinata a salire con le personalizzazioni.

Un progetto che apre un dibattito: Mercedes (guarda la homepage di Mercedes-Benz Italia) dovrebbe adottare soluzioni simili o restare fedele alle forme iconiche del modello? Noi ci siamo fatti un’idea, ma a voi la parola.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Alessandro Perelli, 04/05/2026