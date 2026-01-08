GWM Haval B26, che effetto fa il SUV "boxy" made in China? Pre-test drive

Arriva in Italia, GWM, con almeno cinque modelli entro il 2026. Tra cui la Ora 5 SUV, della quale ho già parlato, ma anche due auto presenti in Cina con il marchio Haval.

La prima, in arrivo probabilmente nel terzo trimestre 2026 e che ho provato in anteprima, è Haval MengLong, nome che non verrà utilizzato in Europa. Con il nome in codice B26, Haval propone un SUV dallo stile rugged come Jeep Wrangler e Land Rover Defender e un po’ boxy, come Mercedes Classe G.

Haval MengLong, alias Havas B26 (credits: haval.com.cn)

Un passo indietro: cos'è GWM?

Tra i tanti sbarchi di Costruttori di auto cinesi in Europa c’è dunque anche quel marchio in realtà già presente da anni in Italia con i suoi pickup, grazie alla iniziativa di un importatore.

GWM, acronimo di Great Wall Motor, o di Go With More, è un Costruttore cinese che dalla produzione di pick up negli anni 90 a oggi ha condotto un processo di crescita diversificando su più linee di prodotto, soprattutto SUV e, ovviamente, sempre pick up, di cui è leader nelle vendite in Cina.

GWM è leader in patria nel segmento dei pickup. Ma punta anche ad altro...

Haval B26: presentiamoci

Ma torniamo ad Haval B26, un SUV lungo circa 480 centimetri dallo stile non troppo urbano, se non per il fatto che ha una forte personalità adatta al ruolo di auto per aperitivo cittadino.

Lo stile è un po’ squadrato e muscoloso, votato all’avventura. Parafanghi pronunciati con codolini, protezioni sottoporta e scivolo nella parte bassa dei paraurti trasmettono una tradizione di capacità fuoristradistiche.

Haval B26, un look da ''duro''

Unico vezzo, i fari rettangolari con le luci diurne a sottolinearne la forma.

La connotazione da SUV fuoristrada duro e puro è sottolineata dalla coda squadrata con la ruota di scorta appesa al portellone. Portellone che si apre ''a libro'', soluzione pratica negli spazi aperti, ma non sempre facile da utilizzare negli spazi stretti cittadini: nei posteggi al millimetro, si rischia di non riuscire ad aprirlo.

Portellone incernierato in verticale (non comodissimo)

Presentata a fine 2024, in Cina sono state vendute più di 150.000 GWM Haval B26 e a Baoding, dove si trova l’headquarter di GWM, mi capita di vederne parecchie nel traffico.

Se già il suo stile mi era sembrato interessante e personale quando ho visto la B26 esposta nel Model Year 2026 al Salone dell’Auto di Guangzhou, vederla nel traffico conferma le sue proporzioni azzeccate e la piacevole originalità del suo stile.

Haval B26 (MY26) al Salone di Guangzhou 2025

L’abitacolo offre 5 posti con un bagagliaio ampio e, anche all’interno lo stile è ispirato al fuoristrada, con un disegno poco urbano e molto offroad.

GWM Haval B26, gli interni (credits: haval.com.cn)

Sostituirei alcune plastiche della plancia, non tanto per la qualità, quanto per lo stile, come il finto quasi-carbonio che decora la plancia o le finte viti Torx cromate. Non è da escludere che, sulle GWM Haval B26 per l’Europa, troveremo plastiche più adatte ai nostri gusti: i brand cinesi sono velocissimi in questi aggiornamenti.

La regola del tre

Disponibile in Cina con tre motorizzazioni, ICE, HEV e PHEV, Haval B26 è probabile che arriverà in Europa soltanto con le due motorizzazioni elettrificate.

Alla base di entrambe c’è un cambio DHT a tre marce abbinato a un quattro cilindri turbo benzina da 238 cavalli e 385 Nm che, grazie alla elettrificazione full hybrid, consente a B26 di offrire 247 cavalli e 670 Nm.

La versione plug-in hybrid offre invece 449 cavalli, 670 Nm e 130 km di autonomia elettrica (almeno, questi sono i dati delle Haval B26 vendute in Cina).

A benzina, full hybrid o plug-in hybrid (credits: haval.com.cn)

Quick test drive

Ho occasione di sottoporre GWM Haval B26 a un brevissimo test nel proving ground di GWM di Xushui, l’impianto produttivo principale di GWM in Cina, vicino al suo headquarter e centro R&D di Baoding, nel nord della Cina vicino a Pechino. Giusto un assaggio (della versione venduta in Cina).

All’interno, le forme squadrate e il passo di 274 centimetri di B26 consentono di sfruttare bene lo spazio per gli ospiti e di offrire un bagagliaio grande e regolare come un cubo di Rubik.

Lo stile dell'abitacolo è ispirato al fuoristrada più che a forme da SUV lussuoso, coerente con il suo stile esterno. Non mancano, però rivestimenti premium e un grande schermo al centro della plancia oltre al quadro strumenti digitale. La posizione di guida è infine ben studiata.

Un maxi display a centro plancia (credits: haval.com.cn)

Mi metto al volante della versione full hybrid. Il motore gira bene nella guida al passo, ma diventa un po’ ruvido quando affondo sull’acceleratore, anche perché la trasmissione a tre rapporti che sfrutta la mediazione elettrica tende a tenere su di giri il motore. Probabilmente la versione ICE, con il cambio DCT a 9 marce, rende meno evidente l’effetto scooter.

Un fuoristrada? Più un comfort SUV (credits: haval.com.cn)

L’assetto della versione cinese di B26 è votato al comfort e all’offroad, non certo allo slalom a cui la sottopongo sul proving ground. I trasferimenti di carico sono evidenti, ma non mettono troppo in difficoltà il telaio di Haval B26, che rimane piuttosto neutro negli scuotimenti.

Indizio che lascia supporre che, con un buon assetto europeo, lavorando su barre antirollio e ammortizzatori, la B26 possa offrire un buon compromesso. Tra comfort, piacere di guida e stile molto, molto personale.

Haval B26, un caratterino...

