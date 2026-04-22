GWM Tank 700, il nuovo fuoristrada di lusso che sfida Mercedes Classe G visto dal vivo

Scopri la GWM Tank 700: un vero fuoristrada con telaio a longheroni, interni da sceicco e motori plug-in hybrid a lunga autonomia

Se l’avventura è la tua dimensione, ti conviene tenere d'occhio il calendario, anche se la pazienza dovrà essere molta: la GWM Tank 700 potrebbe affacciarsi dalle nostre parti solo verso la seconda metà del 2027. Parliamo della nuova ammiraglia a ruote alte firmata dal colosso cinese Great Wall Motors, uno che di fuoristrada e pick-up se ne intende parecchio.

GWM Tank 700, 3/4 posteriore

Sostanza d'altri tempi

Lunga 5,10 metri, la Tank 700 non vuole essere l’ennesimo SUV da città travestito da esploratore. Qui la ricetta è quella classica, quella che piace a chi il fango lo mastica davvero: telaio a longheroni, più solido e rigido rispetto alle moderne scocche portanti.

I numeri per muoverti fuori dall’asfalto ci sono tutti: l’altezza da terra tocca i 24 centimetri e, se ti trovi davanti a un fiume, sappi che puoi affrontare guadi profondi fino a 90 centimetri.

L’estetica? Decisamente muscolare. Le forme sono spigolose, proprio come quelle della mitica Mercedes Classe G, sottolineate da una presa d’aria anteriore piuttosto cattiva e da uno spoiler sul tetto che non passa inosservato. A chiudere il cerchio ci pensano le ruote generose, con cerchi che arrivano a 22 pollici.

GWM Tank 700, l'interno

Motori per tutti i gusti

Se e quando arriverà in Italia, dovrai scegliere tra diverse anime tecniche. La gamma prevede motori completamente termici o completamente elettrici, passando per due soluzioni ibride che sarebbero probabilmente le più appetibili per il mercato italiano.

La prima opzione potrebbe essere il sistema Hi4- Z, un ibrido plug-in che punta forte sull’elettrico. La batteria è imponente, ben 69 kWh, che nel ciclo di omologazione europeo WLTP dovrebbero garantirti oltre 150 km di autonomia a zero emissioni.

Sotto il cofano batte un 2.0 turbo benzina da 250 CV, ma la trazione integrale è gestita elettronicamente: niente albero di trasmissione, ci pensa un secondo motore elettrico sull'asse posteriore a darti la spinta necessaria.

Se invece sei un purista dell’off-road, la tua scelta ricadrebbe probabilmente sulla versione Hi4-T. Qui lo schema si fa più tradizionale e specialistico: c'è l’albero di trasmissione fisico e i differenziali bloccabili, indispensabili per trarsi d’impaccio nelle situazioni critiche.

In questo caso il motore termico sale di livello diventando un 3.0 V6 biturbo, mentre la batteria scende a una capacità che garantisce circa 80 km di autonomia elettrica reale. Guarda il video qui sotto.

Salotto di classe

Dove la Tank 700 punta a stupirti davvero, però, è dentro. L’abitacolo è rifinito con una cura che non ti aspetteresti, con abbondanza di pelle Nappa e cuciture a losanghe che richiamano atmosfere da Bentley.

La tecnologia è ovunque: al centro della plancia svetta un display da 16 pollici, mentre per i passeggeri posteriori c’è un maxischermo che scende direttamente dal soffitto.

Non c'è un angolo che non sia rivestito: persino il fondo delle tasche nei pannelli porta. Ogni centimetro della plancia, insomma, trasmette una sensazione di qualità davvero alta.

Sui prezzi vige ancora il massimo riserbo e, come detto, manca ancora l'ufficialità definitiva sul suo sbarco nel nostro mercato. Ma guardando le caratteristiche tecniche e il livello delle finiture, chi non si fa abbagliare dallo stemma in fondo al cofano potrebbe lasciarsi davvero tentare dal nuovo fuoristrada di lusso cinese.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 22/04/2026