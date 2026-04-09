Haval HX: il maxi SUV cinese GWM sfida i colossi off-road

L'Haval HX segna un cambio di passo per il marchio controllato da GWM (Great Wall Motor), pronto a entrare nel segmento dei SUV di grandi dimensioni.

Debutto e posizionamento premium

Il nuovo modello sarà presentato al Salone di Pechino a fine aprile come futura ammiraglia della gamma. Le prime immagini mostrano un progetto decisamente ambizioso rispetto alla gamma conosciuta finora, pensato per competere direttamente con icone del fuoristrada come Toyota Land Cruiser e Land Rover Defender, puntando anche a una diffusione nei mercati internazionali.

Haval HX: il profilo massiccio del SUV cinese

Design e tecnologia

Dal punto di vista stilistico, l’HX si ispira chiaramente ai maxi off-road moderni come quello giapponese e quello europeo appena citati, con richiami anche allo YangWang U8. Il frontale è caratterizzato da fari squadrati con quattro punti luce a LED e una griglia di dimensioni normali e non taglia XL come si vede ultimamente, mentre il corpo vettura presenta tratti robusti, passaruota marcati e dettagli funzionali (guarda anche GWM Haval B26).

Non manca un sensore LiDAR sul tetto, segnale di un’attenzione concreta alla guida assistita. La base tecnica è la piattaforma GWM One, che supporta sistemi avanzati come il Navigate On Autopilot, progettato per funzionare sia in città sia in autostrada.

Haval HX: dettaglio del frontale con i fari a quattro punti luce full LED

Motorizzazione e lancio

Sotto il cofano, l’Haval HX adotterà una configurazione ibrida plug-in con motore 2.0 turbo e doppio motore elettrico, abbinati a trazione integrale e cambio automatico a quattro rapporti. I dati definitivi sulla potenza non sono ancora disponibili, ma il posizionamento è chiaramente di fascia alta (guarda la homepage di Haval Italia).

Il debutto commerciale è atteso entro la fine del terzo trimestre, inizialmente in Cina e successivamente anche su altri mercati, a conferma delle ambizioni di questo progetto.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 09/04/2026