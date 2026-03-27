La Baby Mercedes Classe G pizzicata al Nürburgring: continuano i test del fuoristrada

Terminati i test invernali, la nuova Mercedes Mini Classe G o ''Baby G'' come è stata ribattezzata da qualcuno, si sposta nei dintorni del Nürburgring a continuare i collaudi su strada. Un video spia di Carspotter Jeroen permette di dare un nuovo sguardo al fuoristrada tedesco che andrà a posizionarsi alla ''base'' della gamma della Classe G. Dimensioni più piccole ma sarà sempre un vero fuoristrada e la casa automobilistica ha già promesso che continuerà a offrire tutte quelle caratteristiche in termini di esperienza di guida che hanno saputo conquistare i clienti della Classe G che ben conosciamo.

Il filmato perette anche di farsi un'idea migliore delle dimensioni della Baby G che stando a quanto sappiamo oggi, dovrebbe debuttare nel 2027. La lunghezza dovrebbe quindi attestarsi attorno ai 4,4 metri. Le forme, comunque, saranno del tutto simili a quella della Classe G più grande e quindi continueranno a essere squadrate. Basterà quindi un colpo d'occhio per capire che fa parte della famiglia della Classe G. Tuttavia, il frontale dovrebbe apparire leggermente differente con una diversa firma luminosa dei fari circolari per dare alla vettura un look un po' più fresco.

Al posteriore, come confermato ulteriormente dal video spia, ci sarà l'alloggiamento della ruota di scorta. Tuttavia, trattandosi di un modello elettrico, è possibile che venga utilizzato per conservare i cavi per la ricarica come sulla Classe G elettrica.

Telaio a longheroni

La piattaforma sarà nuova ma la Mini Classe G poggerà sempre su di un telaio a longheroni per garantire le migliori performance in off-road. Nonostante faccia parte della famiglia della Classe G, Mercedes ha già fatto sapere che sono stati realizzati più componenti unici di quanto si potrebbe immaginare. Insomma, un progetto su cui la casa automobilistica ha riversato molte energie per realizzare un modello che strizzi l'occhio a una clientela più giovane. Gli interni non si vedono ma verosimilmente non dovrebbero differenziarsi troppo da quelli della Classe G con il sistema MBUX e schermi per la strumentazione e l'infotainment.

Non sarà solamente elettrica

In origine il progetto prevedeva che la Baby G di Mercedes fosse solamente elettrica. Il mercato è però cambiato e pare che il fuoristrada sarà proposto pure con motorizzazioni endotermiche per poter avvicinare una platea di clienti più ampia. In particolare si parla delle unità Mild Hybrid di 1,5 litri che oggi troviamo, ad esempio, sulla nuova CLA. Al momento del debutto manca ancora diverso tempo e quindi ci sarà sicuramente modo di saperne di più.

Fonte: Carspotter Jeroen

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/03/2026