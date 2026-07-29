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Hyundai brevetta una nuova barra stabilizzatrice: come funziona e i vantaggi sul comfort

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10 minuti fa - Un sistema pensato per migliorare il piacere di guida

La casa coreana deposita il progetto di un dispositivo che punta a rendere più efficace l'assorbimento delle asperità e che può essere applicato a tutti i suoi modelli
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Hyundai ha depositato un nuovo brevetto che descrive una soluzione destinata a reinventare la tradizionale barra stabilizzatrice.

Soluzione per migliorare il comportamento su strada

L'idea nasce dall'esperienza maturata anche sui modelli sportivi come Ioniq 5 N (guarda la prova di Hyundai Ioniq 5 N), Ioniq 6 N e i20 N, ma potrebbe trovare applicazione anche su vetture di gamma più ampia. Come accade per tutti i brevetti, non esiste alcuna certezza che il sistema venga introdotto nella produzione di serie, anche se il progetto appare concretamente realizzabile.

Brevetto Hyundai: la barra stabilizzatrice divisa in due e collegata da un elemento elastico

Una barra composta da due elementi

La novità prevede che la barra stabilizzatrice sia composta da due elementi, collegati centralmente attraverso un albero dotato di molle. Questa configurazione permette una maggiore flessibilità rispetto a una barra tradizionale. In condizioni di maggiore carico il sistema mantiene la necessaria rigidità, mentre quando una ruota incontra una piccola asperità, il movimento viene assorbito localmente senza trasferire immediatamente la sollecitazione all'altro lato dell'auto.

Brevetto Hyundai: possibile applicazione su sportive come la Ioniq 5 N o su modelli standard

Comfort e gestione indipendente delle ruote

Secondo quanto illustrato nel brevetto, ogni ruota potrebbe gestire autonomamente le piccole irregolarità del fondo stradale. Il risultato sarebbe un incremento del comfort, con una minore trasmissione delle vibrazioni nell'abitacolo e una risposta più progressiva delle sospensioni. L'obiettivo è ottenere un comportamento più equilibrato senza rinunciare al controllo della vettura nelle situazioni più dinamiche.

Brevetto Hyundai: immagine della barra stabilizzatrice con l'elemento a molle di unione

Possibili applicazioni anche oltre i modelli N

Oggi esistono sistemi con barre stabilizzatrici idrauliche che sono più complessi e più costosi, soluzione che non sempre si adatta alla filosofia del costruttore. Il progetto Hyundai punta invece a offrire vantaggi significativi con una tecnologia meno onerosa. Se dovesse arrivare alla produzione, questa soluzione potrebbe essere adottata non solo dai modelli sportivi, ma anche da altri veicoli del gruppo, compresi Kia e Genesis.

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Alessandro Perelli
Auto o moto, per lui non fa alcuna differenza: adora entrambe. Una vita spesa a Motociclismo ed Automobilismo, Alessandro passa dalle due alle quattro ruote con disinvoltura disarmante. La sua esperienza come tester di motociclette ne fa un punto di riferimento tecnico. Ma quando è il momento di scrivere, sa come rivolgersi anche alla casalinga di Voghera. Cresciuto nell’esempio del padre e maturato a suon di ginocchia grattugiate da cadute in moto, trascorre il tempo libero con la moglie Sara e i figli Federico e Niccolò, ai quali non perde occasione di insegnare la sacra filosofia dei motori e dello sport.

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