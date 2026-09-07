Fino a 11.600 euro di incentivi per plug-in e BEV con Decreto BYD

Se stai valutando l'acquisto di un'auto ibrida o elettrica, questa potrebbe essere la notizia che ti fa rompere gli indugi. Decreto BYD è una campagna promozionale attiva per tutto il mese di settembre, che offre un contributo privato (ossia non sovvenzionato dallo Stato) fino a 11.600 euro per chi decide di sostituire il proprio usato.

Fino a 11.600 euro di sconto sulla gamma DM-i

L'iniziativa è focalizzata sui modelli elettrici e quelli equipaggiati con la tecnologia Super Ibrida DM-i, l'architettura ibrida plug-in (cioè ricaricabile alla spina) progettata per far lavorare in sinergia il motore elettrico e quello termico, con il plus di una batteria sufficiente per gestire il casa-ufficio a... motore spento.

Nel dettaglio, chi sceglie di cambiare l'auto a settembre può beneficiare di un vantaggio economico fino a 11.600 euro, calibrato in base al modello e alla configurazione desiderata.

L'iniziativa prevede il contributo commerciale a fronte della permuta di una vettura usata con un chilometraggio pari o superiore a 150.000 km.

BYD Atto 3 Evo 2026 in ricarica

I modelli della gamma BYD in promozione

Di seguito trovi l'elenco completo dei modelli inclusi nel regolamento ufficiale del Decreto BYD, aggiornato con i dati tecnici corretti su carrozzeria, dimensioni, motorizzazione e autonomie omologate.

BYD SEAL 6 DM-i TOURING Sconto massimo : fino a 11.600 euro Carrozzeria : station wagon Lunghezza : 4,84 metri Motorizzazione : ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico) Autonomia elettrica : fino a 100 km in EV e fino a 1.350 km complessivi



BYD Seal U Dm-I: debutta il SUV cinese plug-in hybrid

BYD SEAL U DM-i Sconto massimo : fino a 10.000 euro Carrozzeria : SUV di segmento D Lunghezza : 4,78 metri Motorizzazione : ibrida plug-in Super DM-i (1.5 aspirato a trazione anteriore oppure 1.5 turbo a trazione integrale con due motori elettrici, a seconda della versione) Autonomia elettrica : fino a 125 km in EV e oltre 1.000 km complessivi

BYD SEAL 6 DM-i Sconto massimo : fino a 9.080 euro Carrozzeria : berlina tre volumi Lunghezza : 4,84 metri Motorizzazione : ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico) Autonomia elettrica : fino a 105 km in EV e fino a 1.505 km complessivi



BYD Seal 6 2027

BYD ATTO 3 EVO Sconto massimo : fino a 8.200 euro Carrozzeria : SUV compatto Lunghezza : 4,46 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV) Autonomia elettrica : fino a 510 km nel ciclo combinato WLTP

BYD SEALION 7 Sconto massimo : fino a 7.850 euro Carrozzeria : SUV coupé Lunghezza : 4,83 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD) Autonomia elettrica : fino a 502 km nel ciclo WLTP



BYD Sealion 7, la prova su strada

BYD SEAL U (Elettrica) Sconto massimo : fino a 7.400 euro Carrozzeria : SUV di segmento D Lunghezza : 4,79 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV) Autonomia elettrica : fino a 500 km nel ciclo WLTP

BYD SEAL Sconto massimo : fino a 6.950 euro Carrozzeria : berlina quattro porte dal profilo fastback Lunghezza : 4,80 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD) Autonomia elettrica : fino a 570 km nel ciclo WLTP



BYD Seal U Dm-I: una vista di 3/4 anteriore

BYD DOLPHIN Sconto massimo : fino a 6.650 euro Carrozzeria : hatchback / berlina 5 porte di segmento C Lunghezza : 4,29 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV) Autonomia elettrica : fino a 427 km WLTP

BYD ATTO 2 (Elettrica) Sconto massimo : fino a 4.320 euro Carrozzeria : crossover compatto Lunghezza : 4,31 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV) Autonomia elettrica : fino a 420 km WLTP



BYD Atto 2 DM-i

BYD ATTO 2 DM-i Sconto massimo : fino a 4.050 euro Carrozzeria : crossover compatto Lunghezza : 4,33 metri Motorizzazione : ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico) Autonomia elettrica : fino a 90 km in EV e oltre 1.000 km complessivi

BYD DOLPHIN SURF Sconto massimo : fino a 3.770 euro Carrozzeria : hatchback ultra-compatta Lunghezza : 3,99 metri Motorizzazione : 100% elettrica (BEV) Autonomia elettrica : fino a 322 km WLTP combinati (fino a 507 km in ciclo urbano)



BYD Dolphin Surf

BYD DOLPHIN G DM-i Sconto massimo : fino a 3.000 euro Carrozzeria : utilitaria 5 porte / berlina compatta di segmento B Lunghezza : 4,16 metri Motorizzazione : ibrida plug-in Super DM-i, con potenza fino a 212 CV Autonomia elettrica : da 40 a 105 km in EV e oltre 1.000 km complessivi



Nota sui requisiti di accesso

Ti ricordo che l'importo massimo del bonus di sconto viene riconosciuto a fronte della permuta di un veicolo usato che abbia un chilometraggio minimo certificato di 150.000 km. La promozione è riservata a privati e ditte individuali per contratti stipulati entro il mese di settembre.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, campagne commerciali o agevolazioni statali e regionali.

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