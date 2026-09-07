Fino a 11.600 euro di incentivi per plug-in e BEV con Decreto BYD

Se stai valutando l'acquisto di un'auto ibrida o elettrica, questa potrebbe essere la notizia che ti fa rompere gli indugi. Decreto BYD è una campagna promozionale attiva per tutto il mese di settembre, che offre un contributo privato (ossia non sovvenzionato dallo Stato) fino a 11.600 euro per chi decide di sostituire il proprio usato.
Fino a 11.600 euro di sconto sulla gamma DM-i
L'iniziativa è focalizzata sui modelli elettrici e quelli equipaggiati con la tecnologia Super Ibrida DM-i, l'architettura ibrida plug-in (cioè ricaricabile alla spina) progettata per far lavorare in sinergia il motore elettrico e quello termico, con il plus di una batteria sufficiente per gestire il casa-ufficio a... motore spento.
Nel dettaglio, chi sceglie di cambiare l'auto a settembre può beneficiare di un vantaggio economico fino a 11.600 euro, calibrato in base al modello e alla configurazione desiderata.
L'iniziativa prevede il contributo commerciale a fronte della permuta di una vettura usata con un chilometraggio pari o superiore a 150.000 km.
BYD Atto 3 Evo 2026 in ricarica
I modelli della gamma BYD in promozione
Di seguito trovi l'elenco completo dei modelli inclusi nel regolamento ufficiale del Decreto BYD, aggiornato con i dati tecnici corretti su carrozzeria, dimensioni, motorizzazione e autonomie omologate.
BYD SEAL 6 DM-i TOURING
Sconto massimo: fino a 11.600 euro
Carrozzeria: station wagon
Lunghezza: 4,84 metri
Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)
Autonomia elettrica: fino a 100 km in EV e fino a 1.350 km complessivi
BYD Seal U Dm-I: debutta il SUV cinese plug-in hybrid
BYD SEAL U DM-i
Sconto massimo: fino a 10.000 euro
Carrozzeria: SUV di segmento D
Lunghezza: 4,78 metri
Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 aspirato a trazione anteriore oppure 1.5 turbo a trazione integrale con due motori elettrici, a seconda della versione)
Autonomia elettrica: fino a 125 km in EV e oltre 1.000 km complessivi
BYD SEAL 6 DM-i
Sconto massimo: fino a 9.080 euro
Carrozzeria: berlina tre volumi
Lunghezza: 4,84 metri
Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)
Autonomia elettrica: fino a 105 km in EV e fino a 1.505 km complessivi
BYD ATTO 3 EVO
Sconto massimo: fino a 8.200 euro
Carrozzeria: SUV compatto
Lunghezza: 4,46 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)
Autonomia elettrica: fino a 510 km nel ciclo combinato WLTP
BYD SEALION 7
Sconto massimo: fino a 7.850 euro
Carrozzeria: SUV coupé
Lunghezza: 4,83 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD)
Autonomia elettrica: fino a 502 km nel ciclo WLTP
BYD Sealion 7, la prova su strada
BYD SEAL U (Elettrica)
Sconto massimo: fino a 7.400 euro
Carrozzeria: SUV di segmento D
Lunghezza: 4,79 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)
Autonomia elettrica: fino a 500 km nel ciclo WLTP
BYD SEAL
Sconto massimo: fino a 6.950 euro
Carrozzeria: berlina quattro porte dal profilo fastback
Lunghezza: 4,80 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD)
Autonomia elettrica: fino a 570 km nel ciclo WLTP
BYD Seal U Dm-I: una vista di 3/4 anteriore
BYD DOLPHIN
Sconto massimo: fino a 6.650 euro
Carrozzeria: hatchback / berlina 5 porte di segmento C
Lunghezza: 4,29 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)
Autonomia elettrica: fino a 427 km WLTP
BYD ATTO 2 (Elettrica)
Sconto massimo: fino a 4.320 euro
Carrozzeria: crossover compatto
Lunghezza: 4,31 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)
Autonomia elettrica: fino a 420 km WLTP
BYD ATTO 2 DM-i
Sconto massimo: fino a 4.050 euro
Carrozzeria: crossover compatto
Lunghezza: 4,33 metri
Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)
Autonomia elettrica: fino a 90 km in EV e oltre 1.000 km complessivi
BYD DOLPHIN SURF
Sconto massimo: fino a 3.770 euro
Carrozzeria: hatchback ultra-compatta
Lunghezza: 3,99 metri
Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)
Autonomia elettrica: fino a 322 km WLTP combinati (fino a 507 km in ciclo urbano)
BYD DOLPHIN G DM-i
Sconto massimo: fino a 3.000 euro
Carrozzeria: utilitaria 5 porte / berlina compatta di segmento B
Lunghezza: 4,16 metri
Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i, con potenza fino a 212 CV
Autonomia elettrica: da 40 a 105 km in EV e oltre 1.000 km complessivi
Nota sui requisiti di accesso
Ti ricordo che l'importo massimo del bonus di sconto viene riconosciuto a fronte della permuta di un veicolo usato che abbia un chilometraggio minimo certificato di 150.000 km. La promozione è riservata a privati e ditte individuali per contratti stipulati entro il mese di settembre.
Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, campagne commerciali o agevolazioni statali e regionali.
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Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.