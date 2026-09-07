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Fino a 11.600 euro di incentivi per plug-in e BEV con Decreto BYD

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38 minuti fa - Decreto BYD: la promozione con sconti fino a 11.600 euro

Scopri il Decreto BYD: promozioni di settembre con sconti fino a 11.600 euro sulla gamma ibrida DM-i ed elettrica
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Se stai valutando l'acquisto di un'auto ibrida o elettrica, questa potrebbe essere la notizia che ti fa rompere gli indugi. Decreto BYD è una campagna promozionale attiva per tutto il mese di settembre, che offre un contributo privato (ossia non sovvenzionato dallo Stato) fino a 11.600 euro per chi decide di sostituire il proprio usato.

Fino a 11.600 euro di sconto sulla gamma DM-i

L'iniziativa è focalizzata sui modelli elettrici e quelli equipaggiati con la tecnologia Super Ibrida DM-i, l'architettura ibrida plug-in (cioè ricaricabile alla spina) progettata per far lavorare in sinergia il motore elettrico e quello termico, con il plus di una batteria sufficiente per gestire il casa-ufficio a... motore spento.

Nel dettaglio, chi sceglie di cambiare l'auto a settembre può beneficiare di un vantaggio economico fino a 11.600 euro, calibrato in base al modello e alla configurazione desiderata.

L'iniziativa prevede il contributo commerciale a fronte della permuta di una vettura usata con un chilometraggio pari o superiore a 150.000 km.

BYD Atto 3 Evo 2026 in ricarica

I modelli della gamma BYD in promozione

Di seguito trovi l'elenco completo dei modelli inclusi nel regolamento ufficiale del Decreto BYD, aggiornato con i dati tecnici corretti su carrozzeria, dimensioni, motorizzazione e autonomie omologate.

  • BYD SEAL 6 DM-i TOURING

    • Sconto massimo: fino a 11.600 euro

    • Carrozzeria: station wagon

    • Lunghezza: 4,84 metri

    • Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)

    • Autonomia elettrica: fino a 100 km in EV e fino a 1.350 km complessivi

BYD Seal U Dm-I: debutta il SUV cinese plug-in hybrid

  • BYD SEAL U DM-i

    • Sconto massimo: fino a 10.000 euro

    • Carrozzeria: SUV di segmento D

    • Lunghezza: 4,78 metri

    • Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 aspirato a trazione anteriore oppure 1.5 turbo a trazione integrale con due motori elettrici, a seconda della versione)

    • Autonomia elettrica: fino a 125 km in EV e oltre 1.000 km complessivi

  • BYD SEAL 6 DM-i

    • Sconto massimo: fino a 9.080 euro

    • Carrozzeria: berlina tre volumi

    • Lunghezza: 4,84 metri

    • Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)

    • Autonomia elettrica: fino a 105 km in EV e fino a 1.505 km complessivi

BYD Seal 6 2027

  • BYD ATTO 3 EVO

    • Sconto massimo: fino a 8.200 euro

    • Carrozzeria: SUV compatto

    • Lunghezza: 4,46 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)

    • Autonomia elettrica: fino a 510 km nel ciclo combinato WLTP

  • BYD SEALION 7

    • Sconto massimo: fino a 7.850 euro

    • Carrozzeria: SUV coupé

    • Lunghezza: 4,83 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD)

    • Autonomia elettrica: fino a 502 km nel ciclo WLTP

BYD Sealion 7, la prova su strada

  • BYD SEAL U (Elettrica)

    • Sconto massimo: fino a 7.400 euro

    • Carrozzeria: SUV di segmento D

    • Lunghezza: 4,79 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)

    • Autonomia elettrica: fino a 500 km nel ciclo WLTP

  • BYD SEAL

    • Sconto massimo: fino a 6.950 euro

    • Carrozzeria: berlina quattro porte dal profilo fastback

    • Lunghezza: 4,80 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV, trazione posteriore RWD o integrale AWD)

    • Autonomia elettrica: fino a 570 km nel ciclo WLTP

BYD Seal U Dm-I: una vista di 3/4 anteriore

  • BYD DOLPHIN

    • Sconto massimo: fino a 6.650 euro

    • Carrozzeria: hatchback / berlina 5 porte di segmento C

    • Lunghezza: 4,29 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)

    • Autonomia elettrica: fino a 427 km WLTP

  • BYD ATTO 2 (Elettrica)

    • Sconto massimo: fino a 4.320 euro

    • Carrozzeria: crossover compatto

    • Lunghezza: 4,31 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)

    • Autonomia elettrica: fino a 420 km WLTP

BYD Atto 2 DM-i

  • BYD ATTO 2 DM-i

    • Sconto massimo: fino a 4.050 euro

    • Carrozzeria: crossover compatto

    • Lunghezza: 4,33 metri

    • Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i (1.5 benzina ed elettrico)

    • Autonomia elettrica: fino a 90 km in EV e oltre 1.000 km complessivi

  • BYD DOLPHIN SURF

    • Sconto massimo: fino a 3.770 euro

    • Carrozzeria: hatchback ultra-compatta

    • Lunghezza: 3,99 metri

    • Motorizzazione: 100% elettrica (BEV)

    • Autonomia elettrica: fino a 322 km WLTP combinati (fino a 507 km in ciclo urbano)

BYD Dolphin Surf

  • BYD DOLPHIN G DM-i

    • Sconto massimo: fino a 3.000 euro

    • Carrozzeria: utilitaria 5 porte / berlina compatta di segmento B

    • Lunghezza: 4,16 metri

    • Motorizzazione: ibrida plug-in Super DM-i, con potenza fino a 212 CV

    • Autonomia elettrica: da 40 a 105 km in EV e oltre 1.000 km complessivi

Nota sui requisiti di accesso

Ti ricordo che l'importo massimo del bonus di sconto viene riconosciuto a fronte della permuta di un veicolo usato che abbia un chilometraggio minimo certificato di 150.000 km. La promozione è riservata a privati e ditte individuali per contratti stipulati entro il mese di settembre.

Lo sconto non è cumulabile con altre promozioni, campagne commerciali o agevolazioni statali e regionali.

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Emanuele Colombo
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.

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