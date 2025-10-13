Yamaha: la replica esclusiva della R1 di Jonathan Rea è in vendita. Il prezzo

Mettersi in garage la Yamaha R1 replica Jonathan Rea? Ora è possibile. Grazie a Crescent Motorcycles, che ha realizzato questa versione pressoché unica al mondo: un fortunato appassionato potrà portarsi a casa la riproduzione della moto del pilota più vincente di sempre nella storia della SBK.

Yamaha R1 replica Jonathan Rea: caratteristiche e prezzo

Questa R1 replica Rea sarà l'ultima dal momento che il pilota britannico ha annunciato il suo ritiro. Un amore purtroppo mai scoccato quello tra l'asso della SBK e la Yamaha: solo qualche exploit ma nulla di paragonabile al dominio degli anni in Kawasaki. Ciononostante si tratta pur sempre dell'ultima moto di una leggenda delle corse, quindi chissà che nel corso degli anni il suo valore non possa crescere... L'esemplare è del 2025 – ma deve trattarsi di un m.y. 2024, perché non è l'ultima versione della R1 – con appena 1.400 km ed è dotato di carenatura in carbonio con decalcomanie che riprendono quelle della versione da corsa nonché di uno scarico Akrapovic. La moto è attualmente in vendita presso The Bike Specialists a un prezzo di 20.999 sterline, l'equivalente di circa 24.100 euro al cambio attuale (la R1 2025 è a listino a 20.499 euro). Se proprio non sapete accontentarvi sappiate che Crescent Motorcycles vende anche una ''vera'' 2025, ancor più pregiata...

Fonte: Visordown

Pubblicato da Michele Perrino, 13/10/2025