Sfida a chi ce l'ha più nera: vernice cinese vs. Vantablack di BMW

La nuova vernice cinese ultra-nera che sfida il Vantablack di BMW: assorbe oltre il 99,9% della luce e potrebbe diventare di serie

Ricordi la BMW X6 in Vantablack presentata nel 2019? Più che un'auto, l'effetto finale ricordava un buco nero bidimensionale ritagliato nel bel mezzo del panorama stradale.

Quella vernice, sviluppata dalla britannica Surrey NanoSystems, era in grado di assorbire il 99,965% della luce, annullando qualsiasi percezione tridimensionale della carrozzeria.

Molti appassionati avevano sperato di vederla a listino, magari come optional esclusivo per modelli di punta, ma purtroppo non se ne fece nulla: troppo delicata, troppo complessa da gestire fuori da un ambiente protetto.

Oggi, però, la prospettiva potrebbe cambiare radicalmente grazie a un team di scienziati asiatici.

Il Vantablack usato su BMW X6

Dalla Cina una formula per la produzione in serie

Un gruppo di ricercatori composto da Zhiwei Liu, Changyi Pan e Jet Cui ha sviluppato un rivestimento capace di assorbire la luce con prestazioni quasi identiche al Vantablack, ma risolvendo il problema principale: la produzione su larga scala.

Mentre la formula originale britannica richiedeva la crescita complessa e costosa di miliardi di nanotubi di carbonio allineati verticalmente, questa variante introduce modifiche sostanziali per rendere il materiale concretamente utilizzabile dai costruttori di automobili.

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Come funziona la trappola molecolare

La formula, i cui dettagli sono stati pubblicati sulla rivista scientifica Matter & Light, non viene sintetizzata interamente in laboratorio, ma sfrutta materie prime già disponibili sul mercato attraverso fornitori esterni. I componenti chiave sono il nerofumo su scala nanometrica e i classici nanotubi di carbonio.

L'intuizione del team risiede nel modo in cui le particelle si aggregano: il nerofumo si deposita lungo l'estensione dei nanotubi, andando a creare una superficie microscopica irregolare, densa di picchi e valli artificiali.

Quando i fotoni colpiscono la superficie dell'auto, invece di essere riflessi verso l'occhio di chi guarda, rimbalzano all'interno di queste micro-cavità fino a esaurirsi. Il risultato è un assorbimento della luce superiore al 99,90%: non ancora pari al VantaBlack, ma comunque vicinissimo.

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I test di resistenza: promossa in laboratorio, ma la strada è un'altra cosa

A differenza del rivestimento visto sulla showcar di Monaco, questo nuovo progetto è stato pensato fin dal principio per resistere alle insidie del mondo reale. I test condotti dai ricercatori hanno evidenziato una notevole robustezza strutturale.

I pannelli verniciati hanno infatti superato indenni tassi di umidità fino al 95% a una temperatura di 40 °C. La vernice è rimasta poi immersa per 10 giorni consecutivi in acqua senza mostrare alcun segno visibile di deterioramento o distacco.

Questo non significa che vedrai un'auto total black assoluto nel salone del tuo concessionario di fiducia entro i prossimi mesi. Lo studio attuale è servito principalmente a verificare le doti di adesione della vernice e la sua capacità teorica di sopravvivere su una carrozzeria.

Il passo successivo per la commercializzazione della vernice sarà ben più severo: i brand automobilistici esigeranno test approfonditi sulla resistenza ai raggi UV, ai graffi da parcheggio, alla corrosione chimica e, soprattutto, all'impatto del pietrisco in autostrada.

La strada comunque è tracciata, ma per il nero perfetto a prova di uso quotidiano serve ancora un po' di pazienza. Il nero non di dona? La Purdue University in Indiana (USA) sta studiando un super-bianco che riflette la luce al 98,1% e fa stare le auto più fresche.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 23/06/2026