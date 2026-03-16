Omoda 9 SHS-P si veste di nero, ecco l'esclusiva Black Knight Edition

Per Omoda 9 SHS-P arriva la versione speciale Black Knight Edition che si caratterizza per un’estetica total black e dettagli esclusivi. Sul nostro mercato sarà disponibile a patire dalla fine del mese di marzo. La base meccanica non cambia e quindi troviamo sempre un powertrain ibrido Plug-in da 537 CV e un'autonomia in elettrico di 145 km secondo il ciclo WLTP grazie alla batteria da 34,46 kWh. Le caratteristiche di questo modello?

Dettagli esclusivi

Questo modello si riconosce per una colorazione Matte Black opaca. Inoltre, a completare la caratterizzazione estetica di questa serie speciale una serie di dettagli esclusivi in finitura nero gloss, in sostituzione di quelli grigi della versione standard. Ad esempio, inserto sulla calandra, inserti delle prese d’aria, inserti delle minigonne, inserti degli specchietti retrovisori, inserti sui parafanghi anteriori inserti del paraurti posteriore e barre sul tetto nero lucido. A completare il look della nuova Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition cerchi in lega da 20 pollici in alluminio Black Gloss.

Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition

Anche l'abitacolo è stato personalizzato. Infatti, gli interni sono proposti con rivestimenti in pelle Nappa nera. Per il resto, troviamo l'ampia dotazione di tecnologia del modello che già conosciamo, con la plancia dominata da un ampio pannello curvo da 24,6 pollici al cui interno sono presenti i display della strumentazione e del sistema infotainment.

Motore

Torniamo a parlare della motorizzazione, ricordando che il powertrain è composto un motore 1.5 TGDi a ciclo Miller con tre motori elettrici e una trasmissione ibrida dedicata DHT. Ottime le prestazioni dato che per accelerare da 0 a 100 km/h bastano appena 4,9 secondi. L'autonomia combinata benzina + elettrico supera i 1.100 km.

Prezzi

Nuova Omoda 9 SHS-P Black Knight Edition si potrà acquistare a 54.000 euro, cioè 2.100 euro in più del costo del SUV per via del pacchetto speciale Black Knight Edition.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 16/03/2026