Cupra Tavascan 2026, debutta la nuova entry level da 190 CV: ecco quanto costa

Arriva la versione da 190 CV con batteria da 58 kWh, autonomia WLTP fino a 441 km e un listino che parte da 47.300 euro

Debutta in Italia il nuovo Model Year della Cupra Tavascan che era stato annunciato alcuni mesi fa. Oltre a una serie di novità di elettronica, per il SUV elettrico spagnolo arriva una nuova versione entry level che va quindi ad abbassare il prezzo d'accesso della gamma Tavascan. Entriamo nei dettagli e andiamo a ricapitolare le novità in arrivo. Con l'introduzione del nuovo Model Year sul mercato, sono stati comunicati anche i prezzi.

Cupra Tavascan, interni

Nuova versione entry level

Tavascan si potrà adesso avere anche in una nuova versione con motore da 190 CV alimentata da una batteria con una capacità di 58 kWh che permette un'autonomia di 441 km WLTP. Parlando della ricarica, in corrente continua questo accumulatore permette di ricaricare dal 10% all'80% in 26 minuti. Lato prestazioni, da 0 a 100 km/h servono 8,6 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 160 km/h. La nuova entry level va ad affiancare le versioni con batteria da 77 kWh e potenza da 286 CV (Endurance) e da 340 CV (VZ).

Il nuovo infotainment e le altre novità

Parlando delle altre novità in arrivo su tutte le versioni della Cupra Tavascan, con il nuovo Model Year debutta il nuovo Virtual Cockpit da 10,25 pollici oltre al rinnovato sistema infotainment basato su Android Automotive progettato per offrire l'accesso ai più recenti servizi digitali grazie a uno store per le app integrato.

Cupra Tavascan, digital key

In occasione dell'introduzione del nuovo infotainment su base Android, Cupra offre il Welcome Data Pack con 72 GB di traffico dati validi per 3 anni, per l’utilizzo e il download delle app disponibili sull’Harman Ignite Store, con contenuti ottimizzati per la guida come musica, podcast, meteo e navigazione.

Altra novità, l'introduzione di un volante rinnovato con pulsanti fisici. La nuova Cupra Tavascan 2026 introduce anche la digital key che consente di sbloccare, avviare e condividere l’accesso al veicolo direttamente dallo smartphone. Arriva pure la nuova colorazione metallizzata Midnight Black.

Tra le ulteriori novità del nuovo Model Year la guida one pedal e le nuove bocchette per il climatizzatore che si attivano ancora prima che il conducente salga in auto. Per i modelli più performanti c'è il Launch Control.

Cupra Tavascan

Prezzi

Con l'introduzione della nuova entry level, la gamma della Cupra Tavascan parte da 47.300 euro ma si può arrivare anche a 78.000 euro per la top di gamma. Ecco il listino.

Cupra Tavascan RWD: 47.300 euro

Cupra Tavascan Drive RWD: 50.300 euro

Cupra Tavascan Endurance Immersive RWD: 56.300 euro

Cupra Tavascan Endurance Adrenaline RWD: 58.400 euro

Cupra Tavascan Endurance Extreme RWD: 61.500 euro

Cupra Tavascan VZ Adrenaline AWD: 71.450 euro

Cupra Tavascan VZ Extreme AWD: 78.000 euro

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026