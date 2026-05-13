Nuova ABT Cupra Formentor VZ5 635, un super SUV da 635 CV in 30 esemplari

Per chi vuole davvero il massimo della Cupra Formentor può dare un'occhiata alla proposta di ABT Sportsline. Il preparatore ha infatti svelato l'esclusiva ABT Cupra Formentor VZ5 635 nata per celebrare i 130 anni dell'azienda tedesca. Complessivamente, ne saranno prodotte appena 30 unità. Tutti i veicoli saranno distribuiti ufficialmente attraverso la rete di concessionari Cupra in Germania, Svizzera e Austria. Il prezzo non è stato comunicato ma sarà certamente in linea con l'esclusività della vettura.

ABT Cupra Formentor VZ5 635

Prestazioni da vera supercar

La base di partenza è quella della Cupra Formentor VZ5 che dispone di un motore 5 cilindri di 2,5 litri in grado di erogare 390 CV. Grazie al lavoro sul motore che vede anche l'introduzione del sistema IWI che sta per Indirect Water/Ethanol Injection (iniezione indiretta di acqua/etanolo), la potenza massima è salita a ben 635 CV, quanto basta per consentire al SUV di poter raggiungere una velocità massima di 300 km/h. Il sistema IWI è controllato da una centralina elettronica sviluppata in esclusiva da ABT Sportsline e permette di ottenere un miglioramento termodinamico del processo di combustione. Il processo di iniezione crea infatti un miglioramento del raffreddamento dell'aria in aspirazione, permettendo così a una maggiore quantità di ossigeno di entrare nel processo di combustione. Il risultato finale è una potenza costantemente più elevata, sempre disponibile.

Il sistema IWI viene monitorato tramite un sensore e visualizzato nell'app myABT. Tra le altre modifiche, l'introduzione di un turbocompressore e un intercooler ABT.

ABT Cupra Formentor VZ5 635

Una nuovo assetto

La nuova ABT Cupra Formentor VZ5 635 non è solo tanta potenza in più. Infatti, il preparatore tedesco ha lavorato sull'assetto per migliorare la dinamica di guida del SUV. Le sospensioni coilover ABT sono infatti state specificamente tarate per adattarsi al veicolo e alle sue prestazioni. La regolazione individuale della compressione e dell'estensione consente di ottenere un assetto personalizzato in base alle preferenze del conducente. Non mancano nemmeno barre antirollio sportive ABT che permettono di affinare ulteriormente la dinamica di guida.

E non possono nemmeno mancare modifiche all'aerodinamica che rendono l'aspetto della Cupra Formentor ancora più aggressivo. In particolare troviamo nuove prese d'aria anteriori, nuovi elementi aerodinamici per il paraurti e un alettone posteriore in nero lucido. La personalizzazione ha riguardato anche l'abitacolo con alcuni piccoli ritocchi ''discreti'' tra cui una copertura specifica per il pulsante di avviamento/spegnimento, tappetini con il logo VZ5 635 e la scritta in rilievo ''1 of 30'' che mette in evidenza che si tratta di un esemplare di una serie numerata.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/05/2026