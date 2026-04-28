Nuova Cupra Born Impulse+, caratteristiche e prezzo: a 395 euro al mese con offerta noleggio

Cupra Born ha ricevuto da poco un restyling che abbiamo già avuto modo di provare. Il nuovo modello offre novità di design, di interni oltre che di motore. Al lancio, è disponibile in due allestimenti: Cupra Born Impulse+ e Cupra Born VZ. La prima, propone il giusto equilibrio tra prestazioni, autonomia e contenuti tecnologici. La seconda, invece, è pensata per chi cerca le massime prestazioni. In particolare, la casa automobilistica ha deciso di proporre una particolare offerta lancio dedicata alla Born Impulse+.

Cupra Born VZ 2026

Cupra Born Impulse+: caratteristiche tecniche

Questo modello dispone di un motore elettrico da 190 CV (140 kW) abbinato a una batteria da 58 kWh che permette un'autonomia di 484 km secondo il ciclo WLTP. In corrente continua sarà possibile ricaricare fino a una potenza massima di 105 kW che permette di passare dal 10 all’80% dell'accumulatore in circa 26 minuti. Oltre, alle novità estetiche introdotte dal restyling, questa versione offre una dotazione già molto completa che include, tra le altre cose, cerchi in lega da 19 pollici Machined “Storm Copper”, sospensioni sportive, fari anteriori Full LED, luci posteriori LED, sistema infotainment da 12,9 pollici con sistema operativo Android Automotive e Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici, materiali riciclati e innovativi, come il SEAQUAL utilizzato per i rivestimenti dei sedili.

Sul fronte della sicurezza, la nuova Cupra Born Impulse+ include una ricca dotazione di sistemi di assistenza alla guida tra cui spicca il Travel assist 3.0.

Prezzi

Nuova Cupra Born Impulse+ parte da 41.750 euro, mentre la più sportiva Cupra Born VZ da 51.000 euro.

Offerta lancio

In Italia, la nuova Cupra Born Impulse+ da 190 CV con batteria da 58 kWh è disponibile a 395 euro al mese, con anticipo di 5.500 euro, con la formula di noleggio Cupra Drive Way. Nel dettaglio, il canone include assicurazione, manutenzione e assistenza. Ecco i dettagli.

Nuova CUPRA Born Impulse+ 58kWh 190CV– Anticipo 5.500 euro – Canone 395 euro – Durata 36 mesi – 30.000 km. Il canone comprende: Copertura assicurativa RCA massimale 26.000.000 euro senza franchigie – Tutela conducente con massimale di 77.500 euro – Limitazione di responsabilità per Incendio/furto con contributo del 3% min. 250euro - copertura Danni, Atti vandalici ed Eventi naturali con contributo di 1.000 euro – Immatricolazione e messa su strada – Manutenzione ordinaria e straordinaria presso tutta la Rete Ufficiale di Cupra Garage – Soccorso stradale e traino 24/24 in Italia ed Europa.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 28/04/2026