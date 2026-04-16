Nuova Cupra Raval, arriva la Launch Edition: ordini aperti, quanto costa e offerta lancio

Cupra Raval ha fatto il suo debutto da pochi giorni, una nuova elettrica che strizza l'occhio ai più giovani che cercano un'auto compatta dal look moderno e divertente da guidare. Vettura che abbiamo già avuto modo di vedere da vicino e, adesso, c'è una novità perché la casa automobilistica ha comunicato di aver aperto gli ordini della nuova Raval in Italia. Si parte con la Launch Edition declinata in tre diverse edizioni: Launch Edition, Launch Edition Plus e Launch Edition VZ. Entriamo nei dettagli e scopriamo caratteristiche, prezzo e offerte di lancio. Le versioni più accessibili della Raval arriveranno invece più avanti.

Cupra Raval Plasma, 3/4 posteriore

Cupra Raval Launch Edition

Le specifiche tecniche parano di un motore da 211 CV alimentato da una batteria da 52 kWh per un'autonomia di 450 km WLTP. La dotazione di serie comprende, tra le altre cose, l’Edge Pack, che offre la Digital Key, per utilizzare lo smartphone come chiave del veicolo, e la funzione Vehicle‑to‑Load (V2L), che consente di alimentare dispositivi esterni direttamente utilizzando l'energia della batteria di trazione.

Ci sono poi il pacchetto Immersive Design con sedili avvolgenti in Dinamica, il Winter Pack Lite con sedili e volante riscaldati e il cavo di ricarica Mode 3. La Launch Edition si può avere nel colore Fiord Blue, con cerchi in lega da 18 pollici Defier Dark Shadow.

Il prezzo? 36.120 euro con un'offerta di lancio di 29.950 euro.

Cupra Raval Launch Edition Plus

Il powertrain non cambia. Le differenze riguardano la dotazione di serie che su questa versione è più ampia. Troviamo infatti il Drive Pack che include ADAS come la Top View Camera 360° e le funzioni di parcheggio intelligenti. C'è poi anche il Light & Sound Pack con impianto audio Premium firmato Sennheiser e la Smartlight 2.0 con proiezioni dinamiche interne sui pannelli porta anteriori.

La Launch Editon Plus è equipaggiata anche con cerchi in lega da 19 pollici Vandal. Si può avere nel colore Plasma con tetto a contrasto in tinta Nero Midnight. Il prezzo? 40.120 euro in promozione a 33.950 euro.

Cupra Raval Manganese Matt, la plancia

Cupra Raval Launch Edition VZ

Per chi cerca il massimo delle prestazioni, questo modello propone un motore da 226 CV e una batteria da 52 kWh che permette un'autonomia di 440 km. Parlando degli equipaggiamenti di serie, la dotazione prevede, oltre a quanto proposto dalla versione Plus, anche il DCC Sport, la funzione e-launch, il differenziale elettronico a slittamento limitato e il Cupra Drive Profile.

Inoltre c'è l'Ahead Pack che comprende i sedili avvolgenti CUP Bucket rivestiti in tessuto a elementi 3D realizzati con innovativa tecnologia 3D Knitting, i cerchi in lega da 19 pollici Machined in Sulfur Green con pneumatici performance oltre alla verniciatura opaca Manganese Matt.

Prezzo di 46.770 euro, in promozione a 39.950 euro.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo vendrame, 16/04/2026