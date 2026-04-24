Cupra Born 2026 ora è la Cupra che ha sempre voluto essere

Il restyling è visivo, ma ancora di più caratteriale. Alla guida della versione VZ da 326 CV, funzione One Pedal e altre cose molto Cupra

Era una buona elettrica compatta, la Cupra Born nata nel 2021: onesta, piacevole, con un carattere che provava a emergere tra le righe. Cupra Born 2026, invece, non prova più niente. Afferma. E lo fa con un restyling che, più che un lifting, sembra un cambio di postura: schiena dritta, sguardo cattivo, intenzioni chiare.

Guido - ovvio - nuova Cupra Born VZ, la più potente (e la più costosa), la più “se devi capire com’è davvero, parti da qui”. E sì, è quella che fa emergere meglio le differenze con il modello precedente.

Cupra Born VZ 2026: cambio di passo

Design: triangoli, muscoli, LED

Il frontale è la prima cosa che ti dice che la Born non è più esattamente la stessa.

Il vecchio muso era pulito, più introverso. Questo è uno shark‑nose che sembra uscito da una concept car: più basso, più appuntito, più sicuro di sé. I nuovi Matrix LED a tre triangoli non illuminano: sfidano. È la firma luminosa che Cupra sta scolpendo su tutta la gamma, e qui funziona benissimo.

Cupra Born VZ 2026, il nuovo frontale: più Cupra

Anche dietro, il quadro cambia. Il logo illuminato con effetto 3D è un dettaglio che non serve a nulla, quindi serve a tutto. Il diffusore è più grande, più scenografico, più “non sono qui per fare la brava”. In generale, la carrozzeria sembra più piantata, più larga, più consapevole del proprio ruolo.

Il posteriore è più ''3D''

E poi c’è il nuovo Timanfaya Grey, un grigio vulcanico che fa sembrare gli altri colori improvvisamente timidi. Born 2026, non è che è diventata più aggressiva: è diventata ancor più Cupra.

Abitacolo: niente più compromessi

Dentro, il salto rispetto al modello precedente è forse ancora più evidente.

Cupra Born VZ 2026: i nuovi interni

La Born 2021 aveva un abitacolo funzionale, ma un po’ “generico”, come se Cupra avesse dovuto lavorare con quello che c’era. Born 2026, invece, sembra progettata da zero per essere sua.

Il nuovo cockpit digitale da 10,25’’ è finalmente leggibile (prima era da 5'', come uno smartphone messo di traverso), mentre l’infotainment da 12,9’’ è una piacevole conferma: grande, veloce, piuttosto logico.

Il quadro strumenti digitale raddoppia

Degno di nota: il volante abbandona i comandi touch e torna ai tasti fisici, un gesto quasi politico nel 2026. I paddle per la rigenerazione - esclusivi della versione più potente - aggiungono infine quel minimo di interazione meccanica che mancava.

I sedili CUPBucket della VZ sono un manifesto: più leggeri, più avvolgenti, più scenografici. E soprattutto, più coerenti con l’idea di un’elettrica che vuole emozionare, non solo trasportare.

Su Born VZ, nuovi sedili sportivi

Che altro? Materiali migliori, pannelli porta ridisegnati, illuminazione ambientale più teatrale, bocchette clima posteriori (finalmente). Tutto, proprio tutto, contribuisce a un abitacolo che non è più “ok per un’elettrica”, ma bello per davvero.

Su strada: Born VZ è la Cupra che Gotham merita

E poi c’è la guida. Qui il restyling diventa intensificazione.

La VZ, con i suoi 326 CV e lo 0‑100 in 5,6 secondi, non è solo la Born più veloce: è la Born più viva. La precedente era sincera ma ancora un po’ morbida, un po’ “va bene così”. Bastano alcuni chilometri per realizzare che questa è più rigida, più precisa, più comunicativa.

Cupra Born VZ 2026: stessa potenza, più precisione

Merito degli interventi al telaio e allo sterzo, ma anche delle gomme più larghe (235 mm), che cambiano il modo in cui la macchina entra in curva: più grip, meno rollio, più coraggio.

La modalità E‑Launch ti spara avanti con una progressione che non sarà brutale, ok, ma basta e avanza. Da par suoi, il One Pedal Driving è finalmente naturale, intuitivo, abbastanza fluido.

Telaio più rigido, sterzo più comunicativo

Il sound interno “immersivo”, infine, non imita nulla: accompagna, sottolinea, dà un minimo di pathos a un’elettrica che non vuole sembrare un elettrodomestico.

Riassumendo

Il restyling non è solo un aggiornamento: è un cambio di identità. In vendita da giugno con prezzi compresi tra 38.000 e 48.000 euro (no, non è low cost), Born 2026 è più bella, più curata, più tecnologica, ma soprattutto più caratteriale. La precedente era un’ottima elettrica compatta. Questa è un’ottima Cupra compatta elettrica.

E la differenza, su strada, c'è e si sente.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/04/2026