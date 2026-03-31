Cupra Raval, parte il conto alla rovescia: la scopriremo il 9 aprile

Il conto alla rovescia è iniziato, la nuova Cupra Raval farà il suo debutto ufficiale il 9 aprile. Dunque, fra poco più di una settimana potremo finalmente scoprire tutti i segreti di questa compatta elettrica di cui abbiamo visto diverse foto spia nel corso del tempo. Si tratta infatti di una delle più importante novità 2026 della casa automobilistica spagnola, primo modello della gamma delle ''piccole'' elettriche del Gruppo Volkswagen. Condividerà infatti la base tecnica con modelli del calibro della Volkswagen ID. Polo.

Una volta su strada andrà a inserirsi nel segmento B, molto importante per il mercato europeo e che piano piano si sta riempiendo di modelli elettrici sempre più interessanti.

Cupra Raval

Cosa sappiamo?

In realtà diverse cose perché al Salone di Monaco 2025, la casa automobilistica aveva portato un modello di pre-serie ancora camuffato, raccontando alcuni dettagli della sua compatta elettrica. Nuova Cupra Raval 2026 misura 4.046 mm lunghezza x 1.784 mm larghezza x 1.518 mm altezza. La vettura poggerà sulla piattaforma MEB+ ma il costruttore spagnolo, fedele al suo DNA sportivo, ha lavorato per migliorare la dinamica di guida e rendere la Raval divertente da guidare.

La nuova compatta elettrica sarà proposta in diverse versioni tra cui la più sportiva Cupra Raval VZ che potrà contare su di un motore 166 kW (226 CV) e su di una dotazione che comprenderà sedili CUP Bucket, sospensioni DCC Sport, modalità ESC OFF, cerchi da 19 pollici con pneumatici più larghi da 235 mm e differenziale elettronico antislittamento VAQ. In ogni caso, versione più sportiva a parte, il nuovo modello sarà offerto con due batterie di differente capacità. Presto ne sapremo molto di più su questo modello che sarà molto importante per la strategia di crescita di Cupra nel segmento delle auto elettriche.

Prezzo

E il prezzo sarà fondamentale per consentire alla Raval di ottenere un buon successo commerciale. A quanto sappiamo oggi, si dovrebbe partire da circa 25.000 euro. Approntamento quindi al 9 aprile per scoprire tutti i segreti della nuova Cupra Raval.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 31/03/2026